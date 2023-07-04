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  4. Hızla yanına koştu, kolundan tutup alevlerin içinden çekip aldı! Vücut kamerasına yansıdı...

Hızla yanına koştu, kolundan tutup alevlerin içinden çekip aldı! Vücut kamerasına yansıdı...

04.07.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşanan olay dehşete düşürdü. Yoldan çıkan bir aracın yanmaya başlamasıyla olay yerine gelen polis, aracın içinde sıkışan kadını kurtardı. Kadının yoğun duman içinde kalan aracın içinden çıkarıldığı anlar, polisin vücut kamerasına yansırken; o anlar gündem yarattı.

Hızla yanına koştu, kolundan tutup alevlerin içinden çekip aldı! Vücut kamerasına yansıdı...

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Candler ilçesinde 1 Temmuz günü bir aracın yoldan çıktığı ihbarını alan polis memuru Ashleigh Taylor, olay yerine gelerek hızla dumanların yükseldiği araca doğru koşmaya başladı. Yol kenarındaki çalılıkların arasından araca ulaşan polis, yoğun dumanların ve alevlerin yükseldiği aracın camını kırdı.

KOLUNDAN DIŞARI ÇEKEREK KURTARDI

Sürücü koltuğunda bulunan kadına ulaşmak için aracın kapısını açan Taylor, bir müddet kadına seslenerek emniyet kemerini çözmesini istedi ancak genç kadın araçtan çıkamayınca kadını kolundan dışarı çekerek kurtardı. Araçta başkalarının olması ihtimaline karşın alevlerin giderek yükseldiği aracı kontrol eden polis memuru Ashleigh Taylor’ın vücut kamerası, tüm olayı kaydetti.

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"OLAĞANÜSTÜ ÇALIŞMASI İÇİN TAKDİR EDİYORUZ!”

Olayın vücut kamerası görüntülerini dün paylaşan Candler İlçe Polis Müdürlüğü olayla ilgili şu açıklamayı yaptı;

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“Çavuş Taylor'ın hızlı hareketleri sayesinde, sürücü tehlikeli bir durumdan, olay büyümeden önce kurtarıldı. Yardımcı olmak için durmuş olan çok sayıda sürücüye de teşekkür etmek isteriz. Çavuş Taylor'ı bu olaydaki olağanüstü çalışması için takdir ediyoruz!”

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(DHA)

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