'Hızlı araç kullandın' cinayetine 3 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da sokaktan otomobiliyle hızlı gittiğini iddia ettiği komşusu Mehmet Emin Karaca'yı (29) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldüren Gürkan Demirtaş (20) ile olaya karıştığı öne sürülen babası İsmet (48) ve kardeşi Umut Demirtaş (18) tutukladı. Olay, 31 Temmuz günü Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Gürkan Demirtaş, otomobilini hızlı kullandığını iddia ettiği komşusu fırın çalışanı 1 çocuk babası Mehmet Emin Karaca'yı iddiaya göre, "Çok hızlı araç kullanıyorsun, sokakta çocuklar oynuyor, bir çocuğa çarpabilirsin" diyerek uyardı. Tartışmaya aileler de katılınca kavga çıktı. Gürkan Demirtaş, evde bulunan av tüfeğini alarak Mehmet Emin Karaca'ya ateş etti. Yaralanan Karaca, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından Gürkan Demirtaş ile babası İsmet ve kardeşi Umut Demirtaş'ı gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor
Türkiye'nin boykot kararı ABD'yi ne kadar etkiler?
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek
Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...
Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
300'den fazla insanı katletti! O yaşayan bir ölüm meleği
Öyle bir hastalığı var ki! Görenler 12 yaşında sanıyor ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum