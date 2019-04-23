"Hızlı Ayaklar" tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hazırlanan Türkiye'nin ilk spor temalı çizgi filmi "Hızlı Ayaklar"ın tanıtımı yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milli sporcular ve ünlü isimler katıldı.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığındaki tanıtım toplantısında konuşmasına, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın "Siz dünyanın bütün çocukları geliniz. Rüyadan ve şarkıdan bir halka. Seyretsem yüzünüzü birer birer. Ve birer birer seyretseniz beni. Garip saadetler duysak. Bayramlıklar kadar yeni..." dizeleriyle başladı.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kasapoğlu, "Bakanlığımız daha önce hiç bu kadar renkli, güzel olmamıştı." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a da katılımlarından dolayı teşekkür eden Kasapoğlu, Hızlı Ayaklar çizgi filmine ilişkin, "Bu Ali, Hakan, Zeynep'in hikayesi... Aslında hepimizin hikayesi. İnşallah ülkemizde genç yaşlı, kadın erkek, engelli, engelsiz demeden hep birlikte büyük bir spor seferberliğine imza atacağız. Bu çizgi film o manada hem bizleri eğlendirecek hem de eğitecek. Benim ricam, lütfen hiçbir bölümü kaçırmayın. Hem izleyin hem de arkadaşlarınıza tavsiye edin." ifadelerini kullandı.