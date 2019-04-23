"Hızlı Ayaklar" tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hazırlanan Türkiye'nin ilk spor temalı çizgi filmi "Hızlı Ayaklar"ın tanıtımı yapıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milli sporcular ve ünlü isimler katıldı.
Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığındaki tanıtım toplantısında konuşmasına, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın "Siz dünyanın bütün çocukları geliniz. Rüyadan ve şarkıdan bir halka. Seyretsem yüzünüzü birer birer. Ve birer birer seyretseniz beni. Garip saadetler duysak. Bayramlıklar kadar yeni..." dizeleriyle başladı.
Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kasapoğlu, "Bakanlığımız daha önce hiç bu kadar renkli, güzel olmamıştı." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a da katılımlarından dolayı teşekkür eden Kasapoğlu, Hızlı Ayaklar çizgi filmine ilişkin, "Bu Ali, Hakan, Zeynep'in hikayesi... Aslında hepimizin hikayesi. İnşallah ülkemizde genç yaşlı, kadın erkek, engelli, engelsiz demeden hep birlikte büyük bir spor seferberliğine imza atacağız. Bu çizgi film o manada hem bizleri eğlendirecek hem de eğitecek. Benim ricam, lütfen hiçbir bölümü kaçırmayın. Hem izleyin hem de arkadaşlarınıza tavsiye edin." ifadelerini kullandı.
Kasapoğlu, salonda milli sporcuların da bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Onları gururla izliyoruz, bizi layıkıyla temsil ediyorlar. İnşallah sizler de yarınların şampiyonları olarak ülkemizi temsil edeceksiniz. Buna inanıyoruz. Bunun için de tüm imkanları sizlere sunmanın heyecanı, gayreti içerisindeyiz. Sizin gözlerinizdeki ışık, güler yüz bizim için çok önemli. Sizin kışları bahara çeviren o gülümsemeniz bizler için her şeyin üstünde. O gülümsemeyi artırmak için daha çok çalışacağız."
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde ülkenin geleceği çocuklarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Selçuk, "23 Nisan, aziz milletimizin egemenliğinin, iradesinin ve Kurtuluş Savaşı'nda yazdığımız destanın sembolüdür. 23 Nisan, dünyada çocuklarına ve tüm çocuklara bayram armağan eden tek millet oluşumuzun da bir sembolüdür. Gazi Meclisimiz ve bizler bu ülkenin çocukları için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan 1920'de başlayan milli egemenlik şuurumuzla gelecek hedeflerimize doğru sizlerin verdiği güçle yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Selçuk, ilk kez gösterimi yapılan çizgi filmle ilgili "Hızlı Ayaklar çizgi filminin çocuklarımıza sağlayacağı katkıya yürekten inanıyorum. Anlamlı organizasyonu düzenlediği için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, görevini 23 Nisan dolayısıyla temsili olarak Aytuna Eslem Mert'e bıraktı. Aytuna Eslem de etkinlik kapsamında bir konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Hızlı Ayaklar'ın ilk gösterimi gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk spor temalı çizgi filminin 1. bölümü, saat 18.00'de MinikaGO kanalında yayımlanacak.
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