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"Hızlı Davranılırsa Maymun Çiçeği Durdurulabilir"

27.05.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün öncelikle endemi görülmeyen ülkelerde kontrol altına alınması gerektiğini ve bunun da hızlı hareket etmekle başarılabileceğini söyledi. Avrupa Birliği de virüs ile mücadele için aşı ve antiviral ilaç satın almaya hazırlanıyor.

"Hızlı Davranılırsa Maymun Çiçeği Durdurulabilir"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), maymun çiçeği virüsünün öncelikle endemi görülmeyen ülkelerde kontrol altına alınması gerektiğini ve bunun da hızlı hareket etmekle başarılabileceğini söyledi.

Genelde hafif atlatılan bir viral enfeksiyon olan maymun çiçeği virüsü, Afrika ülkelerinde endemik, ancak Avrupa ve ABD gibi endemik olmayan ülkelere yayılması endişeleri arttırıyor. Şu ana kadar virüse daha önce rastlanılmayan 20'den fazla ülkede 200’den fazla şüpheli ya da doğrulanmış vaka var.

Küresel Bulaşıcı Hastalık Hazırlık Ekibi Başkanı Sylvie Briand, WHO’nun yıllık toplantısında üye ülkelere verdiği brifingde, "Şu anda doğru önlemleri alırsak, virüsü kolayca kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Briand, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için bir fırsat penceresi olduğunu vurguladı ve maymun çiçeği virüsünün bulaşmasının Corona virüsü gibi diğer virüslerden çok daha yavaş olduğundan halkın endişelenmesine gerek olmadığını bildirdi.

Öte yandan İsveç'in aşı koordinatörü, maymun çiçeği virüsü salgınıyla mücadele için Avrupa Birliği’nin müşterek aşı ve antiviral ilaç satın almaya karar verdiğini söyledi.

İsveç gazetesi Dagens Nyheter’e göre aşı koordinatörü Richard Bergstrom, "Birkaç toplantıdan sonra hem aşı hem de antiviral tedavi satın alınmasına karar verildi" dedi.

Gazete AB’nin, Bavyera Nordic firmasının geliştirdiği çiçek aşısı Imvanex ve ABD'deki Siga Technologies'den Tecovirimat ilacını satın alacağını bildirdi.

Dagens Nyheter’e göre Bergstrom, AB'nin henüz her iki firmayla sözleşme imzalamadığını söyledi; "Ancak bu hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bir hafta içinde bir sözleşmemiz olacak ve belki de Haziran ayında bazı sınırlı teslimatlar başlayacak" şeklinde konuştu.

Imvanex, hem çiçek hastalığı hem de maymun çiçeği hastalığının önlenmesi için ABD’de onaylı bir aşı. Avrupa Birliği’nin onayı ise çiçek hastalığı için. Ancak doktorlar bunu maymun çiçeğine karşı endikasyon dışı kullanım için reçete edebilirler.

Mevcut salgında vaka ölüm oranı yaklaşık yüzde 1, ancak şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

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