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Hızlı gittiği için uyardığı minibüs sürücüsü ve hat sahibi tarafından dövüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:10 | Son Güncelleme

FRANSA'dan tatil için memleketi Konya'ya gelen Ramazan Yaman (31), bindiği minibüste hızlı gittiği için uyardığı sürücü ve hat sahibi tarafından dövlülüp, çocuğu ile birlikte araçtan indirildiğini ileri sürdü.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- FRANSA'dan tatil için memleketi Konya'ya gelen Ramazan Yaman (31), bindiği minibüste hızlı gittiği için uyardığı sürücü ve hat sahibi tarafından dövlülüp, çocuğu ile birlikte araçtan indirildiğini ileri sürdü.

Olay, çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Fransa'dan tatil için memleketi Konya'ya gelen Ramazan Yaman, duyma problemi olan çocuğunu hastaneye götürdü. Dönüşte de minibüse bindi. Çocuğunu koltuğa oturtup, kendisi de ayakta yolculuk eden Yaman, sürücüye hızlı gittiğini, aracın kalabalık olduğunu, yolcuların zarar görebileceğini söyledi. Uyarıya sinirlenen sürücü ile minibüsün hat sahibi, iddiaya göre Yaman'a küfür etti. Tepki gösteren Yaman'a hat sahibi, tekme attı. Sürücü de minibüsü durdurup, Yaman ve çocuğunu zorla araçtan indirdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olay sonrası polis merkezine gidip şikayetçi olan ve darp raporu alan Ramazan Yaman, "Böyle bir şeyin olduğuna halen inanamıyorum. Sadece sürücüyü, hızlı gitmemesi konusunda uyardım. İnsanların zarar görebileceğini söyledim. Onlar ise bana küfürler etti. Yüzüme tekme atıp, beni ve oğlumu zorla minibüsten indirdiler. Mevlana şehrinde bunların olmasına üzülüyorum. Çocuğumun yanında bana bunları yaşattılar. Şikayetçiyim"dedi.

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