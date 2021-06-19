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'Hızlı Gonzales' kiraz ağacında yakalandı!

19.06.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Azer Y. (19), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kiraz ağacına çıkarak, saklanmaya çalışırken yakalandı. Bir yıl önce cezaevinde firar eden zanlının çok hızlı hareket ettiği için “Hızlı Gonzales” takma ismiyle bilindiği öğrenildi.

'Hızlı Gonzales' kiraz ağacında yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, Denizli başta olmak üzere Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar'da 35 hırsızlık olayına karışan ve hakkındaki 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Azer Y.'nin Honaz ilçesinde saklandığını belirledi. JASAT, dün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Azer Y.'yi yakalamak için operasyon yaptı.

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Jandarma ekiplerinin takip ettiğini anlayan Azer Y., saklandığı bağ evinden çıkarak, kaçmaya başladı. Kiraz ağacına çıkarak, saklanmaya çalışan Azer Y., jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Azer Y. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DHA

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