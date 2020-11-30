Hızlı okuma becerisi nasıl kazanılır? Hızlı okuyarak anlama oranınızı yükseltin

Okumayı sevmek ve okunanları anlamanın anlayarak hızlı okuma eğitimi almakla başarılabileceğini söyleyen Eğitim Uzmanı Abdülkadir Özbek; 'Anlayarak hızlı okuma eğitimi almadan önce, genellikle insanlar 'Ben hızlı okursam anlayamam' şeklinde düşünüyorlar. Ancak bu inanç yanlış' dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

KAPASİTEMİZİN 3'TE 1'İNİ KULLANIYORUZ

Beynimiz yaklaşık 1 dakikada 500 ila 600 kelimeyi rahatlıkla anlayabilecek kapasitededir. Ancak bizler aldığımız eğitimlerden sonra üniversite mezunu da olsak bir dakikada 150-200 kelime okuyoruz. Yani kapasitemizin yaklaşık üçte birini kullanıyoruz. Geri kalan zamandaysa beynimizdeki işlemler devam ediyor.

KONSANTRASYON BOZUKLUĞUNA DÖNÜŞÜYOR

Kitap okuduğumuzu zannederken arka planda akşam ne yiyeceğimizi, yarın ne giyeceğimizi, ödevlerimizi, sınavlarımızı, işlerimizi, güçlerimizi düşünüyoruz. Okurken konsantrasyon bozukluğu yaşadığımız için kitap okumaktan sıkılıyoruz ve okumayı bırakıyoruz. Hele ki aldığımız kitaplar kalın kitaplarsa okumak işkenceye dönüyor.

EGZERSİZLERLE KONSANTRASYONU ARTIRIYOR

Halbuki yapacağımız basit egzersizlerle okuma hızımızı 150 kelimelerden, 200 kelimelerden, 500-600 kelimelere yaklaştırdığımız zaman, beyin arka planda yapılacak diğer faaliyetlere zaman bulamadığı için tamamen okumaya odaklanıyor. Daha iyi odaklandığı için de daha yüksek bir anlama oranına sahip olunuyor. Bu nedenle anlayarak hızlı okuma eğitimleri sayesinde 150-200 kelime okuyup yüzde 50-60'lık okuma oranına sahipken 500-600 kelimelik hızlarda yüzde 80'lik-90'lık anlama oralarına konsantrasyonu yükselterek sahip olabiliyorsunuz.

Bu yüzden konu ile ilgili araştırmalar yapmanızı, ortaokuldan itibaren öğrencileri bu eğitimlere yönlendirmenizi ve öğrendiğiniz egzersizleri sıkı şekilde tekrar etmenizi tavsiye ediyorum.

