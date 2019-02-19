HABER

Hızlı olduğu iddia edilen otomobil park halindeki otomobile çarparak durabildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 08:36 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak park halindeki başka bir otomobile çarptı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada park halindeki beş otomobil de hasar gördü.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi Smyrna Meydanı yakınında meydana geldi. M.Ç.Ç.’nin idaresindeki hızlı olduğu iddia edilen 35 GE 0399 plakalı otomobil, Bayraklı yönünden Bornova istikametine seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce park halindeki 34 RU 8438 plakalı otomobile daha sonra bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle park halinde bulunan beş otomobil hasar görürdü. Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.Ç.Ç. aracından inerek olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde yolcu konumunda bulunan ve kazada yaralanan K.K. ile İ.K.’yi ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan K.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, İ.K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, polis ekipleri yolu kapatarak güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktıTam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.