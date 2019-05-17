Hızlı parmaklarıyla dünya şampiyonu oldu

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL KOCALAR - Gaziantep'te 10. sınıf öğrencisi Mahmut Tosun, 17 ülkeden 1243 kişinin katıldığı INTERSTENO 2019 Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında 13-16 yaş grubunda dünya birincisi oldu.

10 yaşından bu yana aktif şekilde bilgisayar kullanan ve kendisini sürekli geliştiren genç şampiyonun hedefi ise ileride bilgisayar mühendisi olarak klavyedeki hızını, yazacağı programlarda kullanmak.

Gaziantep Sanko Okullarında robotik ve bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Neriman Ersönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların farkındalıklarını artırmak için ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) tarafından düzenlenen İnternet Klavye Şampiyonasının da bunlardan biri olduğunu ifade eden Ersönmez, İtalya merkezli federasyonun yarışmalarına 3-4 yıldır katıldıklarını ve bu yıl güzel bir derece elde ettiklerini belirtti.

Ersönmez, 10. sınıf öğrencisi Mahmut Tosun'un ana dil kategorisinde dünya şampiyonu, 6. sınıf öğrencisi Mete Kağan'ın ise hem ana dilde hem de çoklu dil kategorisinde dünya 5'incisi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: