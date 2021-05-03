Hızlı pilotların tercihi 508 Peugeot Sport Engineered oldu!

Loïc Duval, Kevin Magnussen, Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes ve James Rossiter, benzersiz bir sürüş deneyimi ve hissi sunduğu için tercihini 508 Peugeot Sport Engineered’dan yana kullandı.

360 HP GÜCE SAHİP

Peugeot’nun 360 HP’lik gücüyle bugüne kadar ürettiği en güçlü seri üretim otomobili, kısa süre içerisinde başta Avrupa olmak üzere otomobil severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Peugeot’nun ürettiği en performanslı otomobil ünvanına sahip modelin direksiyonuna ilk geçen müşteriler ise Peugeot’nun Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) pilotları Loïc Duval, Kevin Magnussen, Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes ve James Rossiter oldu.

Benzersiz bir sürüş deneyimi ve hissi sunduğu için tercihini 508 Peugeot Sport Engineered’dan yana kullanan Peugeot’un WEC pilotları, önümüzdeki günlerde modellerini sedan veya station wagon gövde tipiyle teslim alacaklar.

Peugeot pilotlarından Paul Di Resta, model ile ilgili ilk deneyimlerini şu şekilde aktardı: “508 Peugeot Sport Engineered ile gerçekten çok iyi vakit geçiriyorum… Aile için mükemmel bir otomobil olurken, aynı zamanda benim gibi biri için iyi tasarlanmış bir otomobil olduğunu da hissettiriyor. Yarış otomobili ile aynı fabrikada geliştirilmiş olmasının yarattığı bağa bayılıyorum. Otomobili teslim aldığım günden bu yana şehir içinde elektrikli-hibrit modunda kullanıyorum. Ayrıca çocuk oto koltuklarına da uygun.”