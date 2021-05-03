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Hızlı pilotların tercihi 508 Peugeot Sport Engineered oldu!

03.05.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot’nun Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) pilotları, yüksek performanslı 508 Peugeot Sport Engineered’in direksiyonuna geçen ilk müşteriler oldu.

Hızlı pilotların tercihi 508 Peugeot Sport Engineered oldu!

Loïc Duval, Kevin Magnussen, Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes ve James Rossiter, benzersiz bir sürüş deneyimi ve hissi sunduğu için tercihini 508 Peugeot Sport Engineered’dan yana kullandı.

360 HP GÜCE SAHİP

Peugeot’nun 360 HP’lik gücüyle bugüne kadar ürettiği en güçlü seri üretim otomobili, kısa süre içerisinde başta Avrupa olmak üzere otomobil severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Peugeot’nun ürettiği en performanslı otomobil ünvanına sahip modelin direksiyonuna ilk geçen müşteriler ise Peugeot’nun Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) pilotları Loïc Duval, Kevin Magnussen, Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes ve James Rossiter oldu.

Benzersiz bir sürüş deneyimi ve hissi sunduğu için tercihini 508 Peugeot Sport Engineered’dan yana kullanan Peugeot’un WEC pilotları, önümüzdeki günlerde modellerini sedan veya station wagon gövde tipiyle teslim alacaklar.

Peugeot pilotlarından Paul Di Resta, model ile ilgili ilk deneyimlerini şu şekilde aktardı: “508 Peugeot Sport Engineered ile gerçekten çok iyi vakit geçiriyorum… Aile için mükemmel bir otomobil olurken, aynı zamanda benim gibi biri için iyi tasarlanmış bir otomobil olduğunu da hissettiriyor. Yarış otomobili ile aynı fabrikada geliştirilmiş olmasının yarattığı bağa bayılıyorum. Otomobili teslim aldığım günden bu yana şehir içinde elektrikli-hibrit modunda kullanıyorum. Ayrıca çocuk oto koltuklarına da uygun.”

PEUGEOT 508 PSE SW_2

Spor ve uzun mesafe meraklısı James Rossiter ise şunları ekledi: “Özellikle sürüş kontrol sistemleri, amortisörler ve elektronik kontrol sistemleri üzerinde yapılan ayarlardan gerçekten etkilendim. Sistemler sürüş tazınıza yanıt verebiliyor, her koşula ve sürüş tarzınıza uyum sağlamak için otomobilin davranışlarını değiştirebiliyor. Bu benim için Peugeot Sport’u tamamen farklı bir seviyeye taşıyan bir şey. Elektromotorun gücünü, torkunu ve hassas tepkisini hissetmek çok güzel. Station wagon versiyonunda bisikletimi veya Flightboard’umu arkaya koyabiliyorum. Her sabah oyuncaklarımla istediğim yere rahatlıkla seyahat edebiliyorum, ki bu benim için çok büyük bir keyif.”

SPORTİFLİK VE KONFOR BİR ARADA

Peugeot Sport mühendislerinin uzmanlığını ve teknolojik birikimini ortaya koyduğu model, 360 HP’lik motoruyla Peugeot tarafından bugüne kadar üretilen en güçlü seri üretim otomobil olarak dikkatleri çekiyor. 508 Peugeot Sport Engineered’ın şasisini üst düzey konfor ve üstün yol tutuşu özellikleri sunacak şekilde uyarlayan Peugeot Sport mühendisleri, böylece markanın DNA’sının merkezinde sürüş keyfinin yer aldığını da vurguluyor. Model, Fransa Versay’daki Peugeot Sport atölyelerinde tasarlanarak yine Fransa’da bulunan Mulhouse şehrinde üretiliyor.

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