Hızlı Saç Uzatmak için Doğal Yöntemler

Her bir saç teli bir ay boyunca bir miktar uzar. Uzama miktarı en fazla 1,25 santimetre olabilir. Kestirdiği saçından memnun olmayanlar, şekillendirme ve boya gibi işlemler sonucu yıpranan saçlarını kısaltmak zorunda kalanlar için saçlarının istedikleri uzunluğa ulaşma süresi bir ömür gibi gelir. Çeşitli kozmetik ürünlerin bu konuda fayda sağladığı söylense de saçların sağlıklı bir şekilde uzaması için doğanın birçok alternatifinden faydalanılabilir. Bu doğal kaynakların mucizevi bir etkiyle 1 haftada saç uzatmasını beklemeyin ancak çoğu yöntem kısa süre içerisinde etkisini gösterecek, saçların uzama hızını artıracaktır. SAÇ UZAMA HIZINI ARTIRAN YAĞLAR 1. Zeytinyağı

Bitkisel saç uzatma yöntemleri söz konusu olunca saç nasıl hızla uzar sorusuna verilebilecek cevaplardan ilki zeytinyağıdır. Doğanın bir mucizesi olan zeytinyağı, saç diplerini besler, kan dolaşımını hızlandırır ve saçların beslenmesi için gerekli olan vitamin ve mineralleri içerir. Özellikle E vitamini saçların yapısını kuvvetlendirir. Birçok saç maskesinin vazgeçilmez ürünü olan zeytinyağını ham haliyle saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Saçlarınızın tamamına yetecek kadar zeytinyağını bir kapta ısıtın. Daha sonra saç diplerinize masaj yaparak bütün saçınıza yerin. Streç film ya da duş bonesi ile saçlarınızı kapatın. Bir saat sonra ılık su ile saçlarınızı zeytinyağından arındırın. Bu uygulamayı haftada 2-3 kez yapabilirsiniz.

2. Badem yağı

A, B, K, E vitaminleri ile fosfor, magnezyum, çinko, demir, kalsiyum yönünden son derede zengin olan badem yağı, saçların parlak ve sağlıklı görünmesini sağladığı gibi daha hızlı uzamasına destek olan doğal malzemelerden biridir. Badem yağını saça uygulamak oldukça basit. Duştan yarım saat önce saç dipleri de dahil olmak üzere badem yağını saçlarınıza güzelce yedirin. Bone ile saçlarınızın üstünü kapatın ve daha sonra ılık su ile yıkayın. Badem yağını duştan sonra da uygulayabilirsiniz. Nemli saçlarınıza birkaç damla badem yağını sürün. Durulama gerektirmeyen bu yöntem aynı zamanda saçları dış etkenlere karşı da korur. Badem yağının bir başka özelliği ise kirpikleri ve kaşları besleyerek uzatmasıdır. Temiz bir rimel fırçası ya da kulak çubuğuyla kirpik ve kaşlara uygulanan badem yağı kısa sürede daha güzel kaş ve kirpiklere sahip olunmasını sağlar. 3. Lavanta yağı

Saç diplerinde oluşan rahatsızlıkların giderilmesine ve saç derisinin beslenmesine faydalı olan lavanta yağı, saçların uzamasına katkı sağlarken bir yandan da yeni saçların oluşumunu destekler.

Lavanta yağının keskin bir yağ olması sebebiyle kullanılmadan önce seyreltilmesinde fayda vardır. Seyreltme işlemi için zeytinyağı ya da hindistan cevizi yağı kullanılabilir. Bu yağlardan herhangi biriyle lavanta yağını birebir ölçüde karıştırın. Karışımı saç derinizden uçlarına kadar uygulayın. Üzerini saç bonesi ile kapatın ve bir saat sonunda yıkayarak saçlarınızı temizleyin. 4. Argan yağı

Fas'ta yetişen bir ağacın tohumlarından elde edilen argan yağı A, C ve E vitaminleri içerir, omega 9 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından da zengindir. Faslı kadınların çok uzun yıllardır saç ve cilt bakımı için kullandığı argan yağı, saçta oluşan deformasyonların giderilmesinden saçın hızlı uzamasına katkı sağlamaya kadar birçok faydası bulunur. Argan yağını temiz saça uygulamak faydasını artırır. Saçlarınızı yıkadıktan sonra nemli haldeyken argan yağını saçlarınıza yedirin. Az miktarda kullanmak yeterlidir, fazla kullanılan argan yağı saçlarda yağlı bir görüntüye neden olur. 5. Hindistan cevizi yağı

İnce telli saçları canlandırıp kalınlaştırma etkisi olan hindistan cevizi yağı, saçın ihtiyacı olan proteini de sağlar. Evde saç uzatma yöntemleri dendiğinde son yıllarda akla en çok gelen doğal kaynaklardan biri olan hindistan cevizi yağı, kozmetik ürünlerin de vazgeçilmezi. Organik hindistan cevizi yağı saçları besleyerek, saç derisinin sağlıklı olmasını sağlar.

Katı halde olan yağı avuç içinde ısıtın. Bir iki saat aralığında saçınızda bekletin. Ardından ılık su ile yıkayarak saçlarınızı arındırın. Bir başka yöntem de az miktarda hindistan cevizi yağıyla saç derisine masaj yapmaktır. Haftada iki sefer, on beş dakikaya kadar saç derinize bu yağ ile masaj yaptığınız zaman, saç diplerindeki kan dolaşımı hızlanarak saçın uzama hızı artar. Her iki yöntemi de haftada üç kereye kadar uygulayabilirsiniz. 7. Nane yağı

Saç derisini besleyip, kan dolaşımı hızlandıran ve bunlara ek olarak saç derisi sorunlarını da iyileştiren nane yağı, saçların hızlı uzamasını sağlayan bir başka bitkisel kaynaktır. Nane yağı saf halinde kullanılmaz. Nane yağının seyreltilmesi için zeytinyağı ya da badem yağı ile karıştırılması gerekir. Bir miktar zeytinyağının içerisine birkaç damla nane yağını damlatın. Ardından bu karışımla saç derinize masaj yapın. Kırk beş dakika kadar beklettikten sonra yıkayarak saçınızı temizleyin. Haftada bir iki defa tekrar edin. Bu yöntemi uygulamak istemeyenler ise şampuanlarının içerisine nane yağı katabilirler. Her yıkamada saçlara nane yağının etkisi de işler.

8. Biberiye yağı

Hücre bölünmesini artıran, kan dolaşımını hızlandıran biberiye yağı da saçların uzamasında etkilidir. Biberiye yağı da tıpkı nane yağı gibi bir başka yağ ile karıştırılarak kullanılır. Biberiye yağının isteğe göre badem yağı, zeytinyağı ya da hindistan cevizi yağı ile karıştırılması mümkündür. Haftada bir sefer saç derisine bu yağ karışımı ile masaj yaptığınız takdirde saçlarınızın daha hızlı uzadığını göreceksiniz. 9. Hint yağı

E vitamini ve omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan hint yağı saçların uzamasına katkı sağladığı gibi elektriklenme sorununu da çözer. Hint yağını saçınıza uygulamadan önce benmari usulü ısıtın. Önceden yıkamış olduğunuz temiz saçlarınızın dibine masaj yaparak sürün. Yarım saat boyunca bekletin. Bu süre içerinde on dakikada bir saç diplerinize masaj yapmaya devam edin. Ardından ılık su ile saçlarınızı yıkayın. 10. Susam yağı

E vitamini yönünden zengin olan susam yağı saçların hızlı uzamasını sağlar ve saç diplerinde oluşan mantar hastalığı ile kepek sorununu da çözer.

Susam yağını saçınıza doğrudan uygulayabilirsiniz. Haftada bir yada iki kere saç diplerinize susam yağı ile masaj yapın. Bir saat kadar bekletin ve ardından ılık su ile saçlarınızı temizleyin. SAÇ UZAMASINI DESTEKLEYEN KÜRLER 1. Aloe vera kürü

Aloe vera bitkisi, cilde sağladığı faydalar başta olmak üzere saç gibi dış görünüşü etkileyen tüm unsurlarla ilgili sorunlarda imdada koşar. Bitkinin yapraklarının içerisinden çıkan jel saç diplerini besleyerek saçların uzama hızını artırır. Bitkinin içerisinden çıkan jel ile limon suyunu karıştırın. Hazırladığınız bu maskeyi saç dipleri de dahil olmak üzere bütün saçları kaplayacak şekilde sürün. Yirmi dakika bekleyin ve soğuğa yakın ılık bir su ile saçlarınızı yıkayın. Bitkinin bir başka kullanımı ise jelin hindistan cevizi sütü ve buğday tohumuyla karıştırılması suretiyle olur. Üç malzemeyi de eşit miktarlarda karıştırarak bir önceki tarifin adımlarını uygulayabilirsiniz. 2. Hint bektaşi üzümü maskesi

Amla olarak da bilinen hint bektaşi üzümü, hızlı saç uzatma maskelerinde kullanılan malzemeler arasında yer alan doğal ürünlerden biridir. C vitamini yönünden zengin olan, aynı zamanda anti-enflamatuar, antioksidan, antibakteriyel ve peeling özellikleri gösteren amla, saç derisini arındırarak saçların uzamasına destek olduğu gibi beyazların da renginin koyulaşmasını sağlar.

Hint bektaşi üzümünü veya suyunu limon suyuyla karıştırın. Saçınıza bu karışımı sürün ve üzerini kapattıktan sonra bir gece bekletin. Sabah saçlarınızı durulayın. 3. Bal, patates ve yumurta sarısı kürü

Patates A, B ve C vitaminleri yönünden saçı beslerken, yumurta saçların ihtiyacı olan proteini sağlar. Bal ise saç derisini besleyerek antibakteriyel ve antiseptik etki gösterir. Bu üçlü bir araya geldiğinde ise saç uzatma kürleri arasında en etkili yöntemlerden biri ortaya çıkar. Patatesi rende veya rondodan geçirerek suyunu çıkartın. İçerisine bal ve yumurta sarısını ilave ederek güzelce karıştırın. Hazırladığınız maskeyi saç diplerinizden başlayarak saçınıza güzelce sürün. Üzerini saç bonesi, havlu veya streç filmle kapatın. Bir saat kadar beklettikten sonra yıkayarak saçınızı temizleyin. Bu maskeyi saçlarınıza haftada iki sefer uygulayabilirsiniz. 4. Yumurta, süt, zeytinyağı, limon karışımı

Yine yumurtanın başrolde olduğu ve saç uzamasına ne iyi gelir araştırmasına cevap olacak bir kür daha. Bir yumurta, bir bardak süt, iki yemek kaşığı zeytinyağı ve yarım limon suyu karışım homojene yakın bir hal alana kadar karıştırın. Saç diplerine ve saçlarınıza uygulayın. Yarım saat beklettikten sonra yıkayın.

5. Avokado maskesi

Yapılan araştırmalarda içeriğinde bulunan yağların anne sütüne en yakın yağlar olduğu saptanan avokado saçlar için de bir mucize. Avokado maskesi hazırlamak için bir adet olgunlaşmış avokadoya ihtiyacınız var. Kabuk ve çekirdek kısımlarından avokadonun içini güzelce ayıkladıktan sonra badem yağı veya zeytinyağı ile karıştırın. Bütün malzemeyi güzelce ezdikten sonra saçlarınıza sürün. Bir havlu ile saçlarınızı kapatın. Bir saat kadar beklettikten sonra saçlarınızı yıkayarak arındırın. Haftada bir kere avokado maskesini uyguladığınız takdirde kısa sürede saçlarınızdaki farklılığı hissedeceksiniz. SAÇ UZATAN BİTKİLER 1. Lavanta

Lavanta yağı kadar lavantanın kendisi de saç uzaması üzerinde etkilidir. Üç su bardağı kaynamış suyun içerisine bir avuç kadar lavanta ekleyin ve demlenmesi için on beş dakika kadar bekleyin. Bu süreçte hazırlanan su da saçlara zarar vermeyecek bir sıcaklığa gelecektir. Ilık halde olan lavantalı suyu saçlarınızın tamamına sürün. Yarım saat bekleyin ve saçlarınızı durulayın. Bu uygulamanın haftada bir kez yapılması yeterlidir.

2. Peryavşan otu

Avı yavşan otu olarak da bilinen peryavşan otu zayıf saçları canlandırırken, saçların uzamasına da gözle görülür bir etkide bulunur. Bir litre suyun içerisine bir avuç kadar peryavşan otunu katın. Güzelce kaynattıktan sonra soğuması için bir kenara bırakın. Banyo sonrası en son bu su ile saçlarınızı durulayın. Tekrar durulamadan saçlarınızı kendi halinde kurumaya bırakın. Haftada iki ya da üç sefer uygulayabilirsiniz. 3. Isırgan otu

Çok eski zamanlardan beri saç bakımında kullanılan ısırgan otu, saç diplerini harekete geçirerek saçların daha hızlı uzamasını sağlayan bitkilerden biridir. Taze ya da kurutulmuş ısırgan otunu yaklaşık bir litre su ile kaynatın ve soğumasının ardından süzün. Saçlarınızı temizledikten sonra bu su ile yıkayın. Yarım saat kadar bekleyin ve saçlarınızı şampuan kullanmadan bir kez daha durulayın. 4. Adaçayı

Saç derisini temizleyen, saç dökülmelerini engelleyen ve saçların daha kısa sürede daha sağlıklı uzamasını sağlayan adaçayı da diğer bitkiler gibi temiz saç derisine uygulanır.

Bir litre kaynamış suyun içerisine birkaç dal adaçayı atın. Ilık bir hale gelene kadar bekleyin. Sprey şişesine koyacağınız bu ile saçlarınızı güzelce ıslatın. Kokusundan rahatsız olmazsanız durulamanıza gerek yoktur. 5. Biberiye

Saç uzatma konusunda yağı kadar kendisinin de faydalı olduğu bir diğer bitki ise biberiyedir. Saç köklerini uyaran biberiye saçların uzamasını da hızlandırır. Tüm saçlara yetecek kadar biberiye çayı hazırlayın. Saçlarınızı şampuan ile yıkadıktan sonra son durulama suyu olarak bu su ile saçlarınızı durulayın. Saçlarınızı kendi halinde kurumaya bırakın. Bu yöntem her banyo sonrası rahatlıkla uygulanabilir. 6. Çemen otu

Saç büyümesini hızlandıran proteinler ile saç köklerinin yeniden yapılanmasını sağlayan hormonları içeren çemen otu tohumu, saç dökülmesinde de etkilidir. Bir fincan çemen otu tohumunu bir gece boyunca suda bekletin. Sabah yumuşayan tohumları güzelce ezin. Macun kıvamına gelince saçlarınıza sürün ve bone ile saçlarınızı kapatın. Kırk beş dakika kadar beklettikten sonra yalnızca su ile durulayın. Bu maskeyi bir ay boyunca her gün düzenli olarak uygulamaya devam edebilirsiniz.