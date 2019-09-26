ESKİŞEHİR (AA) - Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman, "ZES markamız ile hayata geçirdiğimiz elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarımızın sayısı 100'e ulaştı. Özellikle gençlerin çok seveceğine inandığımız Türkiye'nin ilk elektrikli araç paylaşım platformu Electrip, 'kullandığın kadar öde' seçeneğiyle elektrikli araçlarla ilgili bambaşka bir deneyim sunuyor. Geleceğin abonelik sistemlerine yönelik hizmetlere de şimdiden hazırız." dedi.

Salman, şirketin Eskişehir'de açtığı yeni ofisinde düzenlediği basın toplantısında, yepyeni bir hizmet kültürü ve müşteri ilişkileri yönetimiyle abonelerine kesintisiz ve kaliteli bir hizmet sunarken, tüketici deneyimine odaklı yaklaşımıyla yenilikçi çözümler üreterek kent için değer yaratmayı sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'de yenilenebilir enerjinin öncüsü Zorlu Enerji'nin, elektrik dağıtım ve satışı alanında faaliyette bulunduğu, Afyon, Kütahya, Uşak, Bilecik ve Eskişehir illerini kapsayan Osmangazi bölgesine değer katmak için sunduğu hizmetleri geliştirmeye devam ettiğini aktaran Salman, şöyle konuştu: