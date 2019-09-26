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"Hızlı şarj istasyonlarımızın sayısı 100'e ulaştı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 11:52 | Son Güncelleme

Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman: - "ZES markamız ile hayata geçirdiğimiz elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarımızın sayısı 100'e ulaştı" - "Özellikle gençlerin çok seveceğine inandığımız Türkiye'nin ilk elektrikli araç paylaşım platformu Electrip, 'kullandığın kadar öde' seçeneğiyle elektrikli araçlarla ilgili bambaşka bir deneyim sunuyor. Geleceğin abonelik sistemlerine yönelik hizmetlere de şimdiden hazırız" - "Zorlu Enerji olarak faaliyette bulunduğumuz Osmangazi bölgesine, dağıtım ve satış operasyonları kapsamında bugüne kadar 1 milyar liradan fazla yatırım yapıldı"

ESKİŞEHİR (AA) - Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman, "ZES markamız ile hayata geçirdiğimiz elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarımızın sayısı 100'e ulaştı. Özellikle gençlerin çok seveceğine inandığımız Türkiye'nin ilk elektrikli araç paylaşım platformu Electrip, 'kullandığın kadar öde' seçeneğiyle elektrikli araçlarla ilgili bambaşka bir deneyim sunuyor. Geleceğin abonelik sistemlerine yönelik hizmetlere de şimdiden hazırız." dedi.

Salman, şirketin Eskişehir'de açtığı yeni ofisinde düzenlediği basın toplantısında, yepyeni bir hizmet kültürü ve müşteri ilişkileri yönetimiyle abonelerine kesintisiz ve kaliteli bir hizmet sunarken, tüketici deneyimine odaklı yaklaşımıyla yenilikçi çözümler üreterek kent için değer yaratmayı sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'de yenilenebilir enerjinin öncüsü Zorlu Enerji'nin, elektrik dağıtım ve satışı alanında faaliyette bulunduğu, Afyon, Kütahya, Uşak, Bilecik ve Eskişehir illerini kapsayan Osmangazi bölgesine değer katmak için sunduğu hizmetleri geliştirmeye devam ettiğini aktaran Salman, şöyle konuştu:

"Zorlu Enerji olarak faaliyette bulunduğumuz Osmangazi bölgesine, dağıtım ve satış operasyonları kapsamında bugüne kadar 1 milyar liradan fazla yatırım yapıldı. İçinde bulunduğumuz bu hizmet binası için 3,2 milyon lira yatırım yaptık. Eskişehir'de toplam 118 arkadaşımızla en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eskişehir'de olduğu gibi yepyeni bir hizmet kültürü ve müşteri ilişkileri yönetimiyle abonelerimizin yanındayız. Hem müşteri deneyim süreçlerini hem de sistemimizi baştan aşağı yeniliyoruz. Çağrı merkezi, web, online işlemler, e-Devlet gibi interaktif hizmet kanallarını devreye alarak ve ödeme kanallarının sayısını artırarak müşteri iletişim ağlarını genişletmeye devam ediyoruz."

Salman, bugüne kadar yapılan teknolojik yatırımlar, abone bilgi yönetim sistem iyileştirme ve geliştirmeleri sayesinde, tüketici işlemlerinde zaman kaybını minimuma seviyelere indirdiklerini de ifade etti.

- "Geleceğin abonelik sistemlerine hazırız"

Salman, Eskişehir'in sadece bugününe değil yarınına da yatırım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Zorlu Enerji olarak faaliyette bulundukları bölgelerde sadece bugünü değil geleceği de düşünerek yatırım yaptık. Yoğun öğrenci nüfusun olduğu bir şehir olan Eskişehir'in yeni neslin istek ve beklentilerini yönetme konusunda ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Biz de yeni nesil bir enerji şirketi olarak geleceğin enerjisini bugüne taşımaya başlamış durumdayız. Bu anlamda yeni neslin tercihlerini yansıtan işlere imza atıyoruz. Örneğin bugün yeni nesil teknoloji faaliyetlerini çatısı altında toplayan ZES markamız ile hayata geçirdiğimiz elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarımızın sayısı 100'e ulaştı. İstasyonlarımız sayesinde Türkiye’nin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi bölgeleri arasında elektrikli araçlarla kesintisiz seyahat edilebiliyor. Yine özellikle gençlerin çok seveceğine inandığımız Türkiye'nin ilk elektrikli araç paylaşım platformu Electrip, 'kullandığın kadar öde' seçeneğiyle elektrikli araçlarla ilgili bambaşka bir deneyim sunuyor. Sizin anlayacağınız, geleceğin abonelik sistemlerine yönelik hizmetlere de şimdiden hazırız."

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Eskişehir Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman

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