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Hızlı sonuç veren 3D yazıcı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.02.2020 09:19 | Son Güncelleme

Bütün yazıcılar onlara gönderilen objeleri en alttan en üste doğru katman katman çıktı haline getirebiliyor. Ancak bu durum gelecekte değişecek gibi görünüyor.

Hızlı sonuç veren 3D yazıcı

Yapılan çalışmalar sayesinde değişimi öncülük edecek İsviçre’deki École Polytechnique Fédérale de Lausanne teknik üniversitesi önemli bir başarı elde etti. Buradaki araştırmacılar, 3D objeleri muhteşem çözünürlükte ve rekor zamanda yazdırdı. Kısa sürede bir objeyi ortaya çıkarmalarını sağlayan yöntem aslında tomografi ile benzer. Bu yazdırma işleminde ultrason ve x-ray tercih ediliyor. Herhangi bir nesne yazdırmak için ışığa duyarlı bir reçine birçok farklı açıdan ışık ile temas ettiriliyor.

Bu reçineler ışığa maruz kaldığı için hemen sert bir hale geliyor. Geleneksel 3D yazıcılardaki katman katman yazdırma işleminin aksine, yerini yalnızca saniyeler içerisinde tamamlanan yazdırma işlemi tercih edilmiş oluyor.

Kullanacak 3D yazıcı sisteminin pazarlayıcısı olan Readily3D şirketinin CTO’su Paul Delrot, sürecin tamamen ışıktan ibaret olduğunu ifade etti. Lazer, polimerizasyon yoluyla sıvıyı katı hale dönüştürebiliyor. Yeni yazıcılar, yazdırılan objeye göre ışıkların nereye hedef alınması gerektiğini hesaplamak için algoritma kullanıyor. Bu ışığın şiddeti ve açısı bu algoritmalar sayesinde hesaplanıyor ve ortaya yazdırmak istenilen obje çıkmış oluyor. Bu kadar hızlı sonuç veren bir teknoloji de başta medikal ve biyoloji olmak üzere neredeyse her alanda tercih edilebiliyor.

Bu yeni sistemin birçok alanda hız faktörün artıracağı düşünülüyor. Sizce bu tür 3D yazıcı teknolojileri ne tür yenilikler sağlayacak.  

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Anahtar Kelimeler:
3d yazıcı Readily 3D

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