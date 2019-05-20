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Hızlı tren inşaatında lahit mezar ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi çalışmaları sırasında yapılan kazılarda lahit mezar bulundu.Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ankara arası yapımı süren Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin (YHT) Salihli bölümündeki Hacılı Mahallesi mevkisindeki çalışmalar sırasında lahit mezara rastlandı.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi çalışmaları sırasında yapılan kazılarda lahit mezar bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ankara arası yapımı süren Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin (YHT) Salihli bölümündeki Hacılı Mahallesi mevkisindeki çalışmalar sırasında lahit mezara rastlandı. Bunun üzerine hemen jandarma ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri çalışmaları durdururken, olay yerine gelen Manisa Müze Müdürlüğü ekipleri lahit mezarda incelemelerde bulundu.
Roma Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen lahit mezarın bölgedeki arkeolojik çalışmaların ardından müzeye taşınacağı öğrenildi.

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