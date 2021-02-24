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Hızlı tren tüneli girişinde yanmış erkek cesedi bulundu

24.02.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Bursa’da yapımı devam eden hızlı tren tüneli girişinde yanmış erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alaşar Mahallesi’nden geçen inşaat halindeki hızlı tren tünelinin girişinde hareketsiz bir cisim olduğunu fark eden işçiler cismin yanına gidince ceset olduğunu anladı.

Bursa’da yapımı devam eden hızlı tren tüneli girişinde yanmış erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alaşar Mahallesi’nden geçen inşaat halindeki hızlı tren tünelinin girişinde hareketsiz bir cisim olduğunu fark eden işçiler cismin yanına gidince ceset olduğunu anladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir erkeğe ait olduğu belirtilen cesedin yakıldıktan sonra tünel girişine bırakıldığı ihtimali üzerinde duran polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken, cesedin Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

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