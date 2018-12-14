Hızlı trenin çarpışma anı kameraya yansıdı

Konya seferini yapmak üzere dün saat 06.30’da Ankara Garı’ndan hareket eden YHT, saat 06.36’da Yenimahalle Marşandiz istasyonuna geldi. Bu sırada yol kontrolünü tamamlayan ve Ankara’ya doğru dönüşe geçen kılavuz trenle YHT, kafa kafaya çarpışma yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle üstgeçit trenin üzerine çöktü. Kazada 3’ü makinist 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tren kazası ile ilgili olarak ‘taksirle adam öldürme’ suçundan başlattığı soruşturma kapsamında kontrolör E.E.E., makasçı O.Y. ve hareket memuru S.Y. gözaltına alındı.

