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Hızlı trenin çarpışma anı kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 17:23 | Son Güncelleme

Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren (YHT), Yenimahalle Marşandiz İstasyonu’nda yol kontrolü yapan kılavuz trenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada üçü makinist dokuz kişi hayatını kaybetti. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Konya seferini yapmak üzere dün saat 06.30’da Ankara Garı’ndan hareket eden YHT, saat 06.36’da Yenimahalle Marşandiz istasyonuna geldi. Bu sırada yol kontrolünü tamamlayan ve Ankara’ya doğru dönüşe geçen kılavuz trenle YHT, kafa kafaya çarpışma yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle üstgeçit trenin üzerine çöktü. Kazada 3’ü makinist 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tren kazası ile ilgili olarak ‘taksirle adam öldürme’ suçundan başlattığı soruşturma kapsamında kontrolör E.E.E., makasçı O.Y. ve hareket memuru S.Y. gözaltına alındı.

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Ankara Hızlı tren Ankara Yüksek Hızlı Tren Kazası

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