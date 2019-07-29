Hızlı trenin önüne itilen 8 yaşındaki çocuk öldü

Sağ kurtulan anne tedavi altına alınırken, çevredikilerin yardımıyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.Almanya'nın Frankfurt kentinin ana tren garında sabah saatlerinde bir anne ile oğlu, 40 yaşındaki bir erkek tarafından hızlı trenin önüne itildi. Polisten yapılan açıklamaya göre, Münih'ten Düsseldorf'a gitmekte olan hızlı trenin gara girişi öncesinde, yedinci perondan raylara itilen anne son anda raylardan uzaklaşarak sağ kurtulabildi.

Ancak 8 yaşındaki erkek çocuk, ani fren yapmasına karşın hızlı trenin altında kaldı, olay yerinde hayatını kaybetti. 40 yaşında olduğu belirtilen anne hastanede tedavi altına alındı.

Frankfurt polisi, zanlının bir kadını daha raylara itmeye çalıştığını ancak söz konusu kişinin buna karşı koyarak adamdan uzaklaşabildiğini açıkladı.

Eritreli zanlı gözaltında

Polis, olay mahallinden kaçan zanlının, tren garının dışında, çevredekilerin yardımıyla durdurulduğunu, sonrasında da polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Zanlının Eritreli olduğu bilgisini paylaşan polis sözcüsü basına yaptığı açıklamada, kasten adam öldürme ve cinayete teşebbüs suçlarından soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.