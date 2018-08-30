"Hızlı trenlerde neden emniyet kemeri yok"

Hızlı tren ve trenlerde emniyet kemeri olmamasını Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıyan bir vatandaş, tüm vagonlarda emniyet kemerinin zorunlu olmasını istedi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, bir vatandaş tarafından ombudsmana "100 ile 170 kilometre hızla giden araç ve otobüslerde zorunluyken hızlı trende ve trenlerde neden emniyet kemeri yok?" sorusunu yöneltti.

Araç, uçak ve otobüslerde emniyet kemerinin yanında çocuk emniyet kemerlerinin de olduğuna dikkati çeken vatandaş, KDK'ye 255 kilometre hızla giden trenin acil olarak durması halinde kendisini ve çocuklarını nasıl koruyacağını bilmediği kaygısını iletti.

Hızlı trenlerde ve trenlerde de güvenli yolculuk için tüm vagonlarda emniyet kemerlerinin zorunlu olmasını isteyen vatandaş, "Yetkililerle görüşüldüğünde Avrupa'daki trenlerde de emniyet kemerlerinin olmadığını ifade ediyorlar. Biz emniyet kemerini trenlerimize koyduğumuzda Avrupa bizden örnek alıp onlar da uygulayacaktır." ifadeleri kullandı.

Şikayet başvurusunu alan Kurum, konuyu detaylı olarak inceleyerek talebi en kısa sürede karara bağlayacak.

