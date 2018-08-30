"Hızlı trenlerde neden emniyet kemeri yok"

Hızlı tren ve trenlerde emniyet kemeri olmamasını Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıyan bir vatandaş, tüm vagonlarda emniyet kemerinin zorunlu olmasını istedi.
KDK'den yapılan açıklamaya göre, bir vatandaş tarafından ombudsmana "100 ile 170 kilometre hızla giden araç ve otobüslerde zorunluyken hızlı trende ve trenlerde neden emniyet kemeri yok?" sorusunu yöneltti.
Araç, uçak ve otobüslerde emniyet kemerinin yanında çocuk emniyet kemerlerinin de olduğuna dikkati çeken vatandaş, KDK'ye 255 kilometre hızla giden trenin acil olarak durması halinde kendisini ve çocuklarını nasıl koruyacağını bilmediği kaygısını iletti.
Hızlı trenlerde ve trenlerde de güvenli yolculuk için tüm vagonlarda emniyet kemerlerinin zorunlu olmasını isteyen vatandaş, "Yetkililerle görüşüldüğünde Avrupa'daki trenlerde de emniyet kemerlerinin olmadığını ifade ediyorlar. Biz emniyet kemerini trenlerimize koyduğumuzda Avrupa bizden örnek alıp onlar da uygulayacaktır." ifadeleri kullandı.
Şikayet başvurusunu alan Kurum, konuyu detaylı olarak inceleyerek talebi en kısa sürede karara bağlayacak.
Rus Dışişleri'nden Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması! Tarih verdiler
30 Ağustos'ta yüzü kapalı kadın alarmı! Terörle mücadele ekipleri çağrıldı
Vergi incelemesi muafiyetinde son gün yarın!
Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili
Trende akılalmaz olay! İki çift birbirine girdi!
Bakanlık'tan flaş Selahattin Demirtaş açıklaması!
Ondan gözünüzü alamayacaksınız
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce güven vermedi
Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum