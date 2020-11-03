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Hızlı ve mıknatıslı: iPhone 12 Pro parçalarına ayrıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.11.2020 15:26 | Son Güncelleme

iPhone 12 Pro test üzerine teste giriyor. Apple'ın 5G destekli yeni Pro takılı iPhone'u iPhone 12 Pro'nun yeni adresi ise dayanıklılık testleriyle tanınan bir YouTube kanalı oldu. Yüklenen iPhone 12 Pro videosunda iPhone 12 Pro parçalarına ayrıldı, MagSafe mıknatısları görücüye çıktı.

Hızlı ve mıknatıslı: iPhone 12 Pro parçalarına ayrıldı!

iPhone 12 Pro MagSafe desteği ve 5G desteği ile öne çıktı. Apple'ın iPhone 12'yi satışa sunmasıyla birlikte birçok inceleme kanalı da iPhone 12 ve iPhone 12 Pro hakkında içerik üretmeye başladı. Bunlardan biri de tabiri caizse akıllı telefonların içini dışına çıkartan JerryRigEverything. Daha önce iPhone 12 Pro dayanıklılık testi videosu yayınlaya ünlü YouTuber, şimdi ise iPhone 12 Pro'yu parça parça etti ve her bir parçasını analiz etti.

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iPHONE 12 PRO PARÇA PARÇA ANALİZ EDİLDİ

iPhone 12 Pro parçalarına ayrıldığında bir klasik olarak Apple logolu batarya karşımıza çıkıyor. Daha sonra iPhone 12 Pro'nun ekranı, gövdeden ayrılıyor. YouTuber bu noktada ise iPhone 12 Pro'nun üçlü kamerasıyla deyim yerindeyse biraz oynuyor. Ancak asıl dikkat çeken iPhone 12 Pro ile birlikte gelen ve iPhone 12, iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max'te de kullanılan MagSafe mıknatısları oluyor.

iPhone 12 Pro MagSafe mıknatısları

MAGSAFE MIKNATISLARI GÖRÜNDÜ

MagSafe, iPhone 12 ailesine çeşitli aksesuarlar takılmasına ve tabi ki kablosuz şarj olmasına yardımcı oluyor. Videoda ise MagSafe'in ufak parçalar halinde olduğu görünüyor. Ancak bu ufak parçalar, oldukça düzgün bir şekilde birleşiyor ve bir yuvarlak halini alıyor. Böylece aksesuarlar iPhone 12 ailesinin arkasına sıkıca tutunuyor.

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