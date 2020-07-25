Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

2021 Hızlı Ve Öfkeli Ne Zaman Sinemalarda? 2019 yılında çekimleri başlayan ve ilk başta vizyon tarihi olarak 2020 Mart ayı gösterilen serinin son filmi için zamanlamada değişiklik yapılmıştı. Covid-19 nedeniyle vizyon tarihi ertelenen serinin son Hızlı ve Öfkeli filmi için 2021 Nisan ayı bilgisi paylaşıldı. Hızlı ve Öfkeli Serisi Hakkında Bilindiği üzere serinin dünya sinemalarına dağıtımını meşhur ve dev film yapım şirketi, Universal Pictures yapıyor. Yani seri, Universal Pictures tarafından dağıtılıyor. İlk Hızlı ve Öfkeli filmi 2001 yılında çekilmişti. 9 filmden oluşan bir seri olan Hızlı ve Öfkeli’nin onuncusunun serinin son filmi olacağına dair dedikodular da var ama bir kesinliği yok. Peki, kaç tane Hızlı ve Öfkeli çekildi? Hızlı ve Öfkeli Serisi / Hızlı ve Öfkeli’de Kaç Film Var? Hızlı ve Öfkeli 1. film (2001)

Hızlı ve Öfkeli 2. film (2003) / Daha Hızlı Daha Öfkeli

Hızlı ve Öfkeli 3. film (2006) / Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı

Hızlı ve Öfkeli 4. film (2009)

Hızlı ve Öfkeli 5. film (2011) / Hızlı ve Öfkeli Rio Soygunu

Hızlı ve Öfkeli 6. film (2013)

Hızlı ve Öfkeli 7. film (2015)

Hızlı ve Öfkeli 8. film (2017)

Hızlı ve Öfkeli 9. film (2020-2021)

Hızlı ve Öfkeli Oyuncuları Hızlı ve Öfkeli oyuncu kadrosu, geniş. Zira, hangi oyuncu bu seride görünmek istemez ki? Ancak kemik kadro aşağıdaki gibi:

Vin Diesel: Dominic Toretto

Paul Walker: Brian O’Conner

Jason Statham: Deckard Shaw

Michelle Rodriguez: Letty Ortiz 2021 Hızlı ve Öfkeli Hakkında Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmi 2020 yılında vizyona girecekti. Ancak Korona virüs karantina süreci filmin vizyon tarihini epeyce ileri bir tarihe atmasına neden oldu. Fast and Furious serisinin son filmini ancak 2021 yılında izleyebileceğiz. Peki, son Hızlı ve Öfkeli ne zaman vizyonda olacak? Son Fast and Furious Ne Zaman Sinemalarda? Son çekilen Hızlı ve Öfkeli filminin vizyon tarihi olarak 2021 Nisan ayı belirlendi. Önce Kuzey Amerika’da vizyona girecek olan film, merakla bekleniyor. Hızlı ve Öfkeli 9 Konusu Dominic Toretto karakteri, oğlu Brian ile gözlerden uzakta huzur dolu bir hayat sürerken bu sessizlik bozulur. Sevdiklerini kaybetme korkusunu bir kez daha yaşayan ve ailesini her şeyden üstün tutan Dom, profesyonel bir suikastçi ile mücadele etmek zorunda kalır. Bu suikastçi aynı zamanda yüksek performans sürücüsüdür. Söz konusu düşman, Dom’un erkek kardeşi tarafından organize edilmiştir.

Hızlı ve Öfkeli Devam Edecek mi? Hızlı ve Öfkeli’nin devamı çekilecek mi ya da Fast and Furious kaç film daha çekilecek gibi sorular da çok soruluyor. Serinin devamı hakkında bazı kaynaklar bu 2021 Fast and Furious’un son olacağını bazıları, ise serinin devam edeceğini yazıyor. Yapım şirketinin bu konuda son noktayı koyması bekleniyor. Hızlı ve Öfkeli 9 Fragmanları Son Hızlı ve Öfkeli fragmanlarını izlediğimizde Dominic’in zorlu bir mücadeleye giriştiğini görüyoruz. Dominic Toretto 9. Hızlı ve Öfkeli’de de bildiğimiz; gözü pek Dominic Toretto. Ancak bu sefer onu, duygusal bir baba olarak görüyoruz. Hatırlarsanız; Hızlı ve Öfkeli 8’de çocuğunu bulmuştu… Çok Para Getiren Filmler Listesinde… Fast and Furious serisi, yapımcısına çok para kazandıran filmler listesinin ilk onunda yer alıyor. Serinin bugüne kadar elde ettiği hasılat, 3 milyar 891 milyon $ şeklinde. “Vin Diesel’i emekli eder” yorumları da haksız değil. Zira, ünlü oyuncu hem şöhretini hem de bugün sahip olduğu maddi gücü Hızlı ve Öfkeli Serisine borçlu. Zaten kendisi de yaptığı bir açıklamada “Hızlı ve Öfkeli filmi, benim şansım oldu” demiş.