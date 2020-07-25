Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

2019 yılında çekimleri başlayan ve ilk başta vizyon tarihi olarak 2020 Mart ayı gösterilen serinin son filmi için zamanlamada değişiklik yapılmıştı. Covid-19 nedeniyle vizyon tarihi ertelenen serinin son Hızlı ve Öfkeli filmi için 2021 Nisan ayı bilgisi paylaşıldı.
Bilindiği üzere serinin dünya sinemalarına dağıtımını meşhur ve dev film yapım şirketi, Universal Pictures yapıyor. Yani seri, Universal Pictures tarafından dağıtılıyor. İlk Hızlı ve Öfkeli filmi 2001 yılında çekilmişti. 9 filmden oluşan bir seri olan Hızlı ve Öfkeli’nin onuncusunun serinin son filmi olacağına dair dedikodular da var ama bir kesinliği yok. Peki, kaç tane Hızlı ve Öfkeli çekildi?
Hızlı ve Öfkeli 1. film (2001)
Hızlı ve Öfkeli 2. film (2003) / Daha Hızlı Daha Öfkeli
Hızlı ve Öfkeli 3. film (2006) / Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı
Hızlı ve Öfkeli 4. film (2009)
Hızlı ve Öfkeli 5. film (2011) / Hızlı ve Öfkeli Rio Soygunu
Hızlı ve Öfkeli 6. film (2013)
Hızlı ve Öfkeli 7. film (2015)
Hızlı ve Öfkeli 8. film (2017)
Hızlı ve Öfkeli 9. film (2020-2021)
Hızlı ve Öfkeli oyuncu kadrosu, geniş. Zira, hangi oyuncu bu seride görünmek istemez ki? Ancak kemik kadro aşağıdaki gibi:
Vin Diesel: Dominic Toretto
Paul Walker: Brian O’Conner
Jason Statham: Deckard Shaw
Michelle Rodriguez: Letty Ortiz
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmi 2020 yılında vizyona girecekti. Ancak Korona virüs karantina süreci filmin vizyon tarihini epeyce ileri bir tarihe atmasına neden oldu. Fast and Furious serisinin son filmini ancak 2021 yılında izleyebileceğiz. Peki, son Hızlı ve Öfkeli ne zaman vizyonda olacak?
Son çekilen Hızlı ve Öfkeli filminin vizyon tarihi olarak 2021 Nisan ayı belirlendi. Önce Kuzey Amerika’da vizyona girecek olan film, merakla bekleniyor.
Dominic Toretto karakteri, oğlu Brian ile gözlerden uzakta huzur dolu bir hayat sürerken bu sessizlik bozulur. Sevdiklerini kaybetme korkusunu bir kez daha yaşayan ve ailesini her şeyden üstün tutan Dom, profesyonel bir suikastçi ile mücadele etmek zorunda kalır. Bu suikastçi aynı zamanda yüksek performans sürücüsüdür. Söz konusu düşman, Dom’un erkek kardeşi tarafından organize edilmiştir.
Hızlı ve Öfkeli’nin devamı çekilecek mi ya da Fast and Furious kaç film daha çekilecek gibi sorular da çok soruluyor. Serinin devamı hakkında bazı kaynaklar bu 2021 Fast and Furious’un son olacağını bazıları, ise serinin devam edeceğini yazıyor. Yapım şirketinin bu konuda son noktayı koyması bekleniyor.
Son Hızlı ve Öfkeli fragmanlarını izlediğimizde Dominic’in zorlu bir mücadeleye giriştiğini görüyoruz. Dominic Toretto 9. Hızlı ve Öfkeli’de de bildiğimiz; gözü pek Dominic Toretto. Ancak bu sefer onu, duygusal bir baba olarak görüyoruz. Hatırlarsanız; Hızlı ve Öfkeli 8’de çocuğunu bulmuştu…
Fast and Furious serisi, yapımcısına çok para kazandıran filmler listesinin ilk onunda yer alıyor. Serinin bugüne kadar elde ettiği hasılat, 3 milyar 891 milyon $ şeklinde. “Vin Diesel’i emekli eder” yorumları da haksız değil. Zira, ünlü oyuncu hem şöhretini hem de bugün sahip olduğu maddi gücü Hızlı ve Öfkeli Serisine borçlu. Zaten kendisi de yaptığı bir açıklamada “Hızlı ve Öfkeli filmi, benim şansım oldu” demiş.
Hızlı ve Öfkeli Serisinin en önemli özelliği, dünya genelinde otomobil tutkunlarının ve motor sporları meraklılarının ona gösterdiği yoğun ilgide gizli. Modifiye araç tutkusunu superspor yarışlarına ve maceraya bağlayan seri, “bu kadar da olmaz” dedirten sahneleri ile ünlü.
Filmin başrollerinden biri olan Paul Walker, 2013 yılında bir araba kazasında hayatını kaybetmişti. Serinin kemik kadrosu, bu konuda çok hassas. Tıpkı filmdeki gibi aileyi önemsiyorlar ve Paul Walker’ı anıyorlar. Serinin hayranları için de çok önemli olan Paul Walker, son filmde video animasyon profesyonelleri tarafından canlandırılacak. Bu da son çekilen Hızlı ve Öfkeli’nin hayranlarına sürprizi olacak.
Toyota Supra
Seride en fazla kullanılan otomobil Toyota Supra’dır.
Nissan Skyline
Brian O’Conner (Paul Walker) ‘ın kullandığı mavi otomobil.
Lykan Hypersport
Bugüne kadar üretilmiş olan en pahalı 3. otomobil olması da önemli bir detay.
Dodge Charger
Dominic tarafından kullanılmıştı.
Geçtiğimiz yıl, süren çekimler esnasında kötü bir kaza meydana gelmişti. Ana haber bültenlerinde büyük yer bulan Hızlı ve Öfkeli setindeki kaza için yönetmen Justin Lin tarafından yapılan açıklama şöyle: “Çekimlere destek veren dublörlerden biri kafasına kötü bir darbe aldı. Hayati riski devam eden dublör, serinin önceki zorlu sahnelerinde de rol almıştı. Kaza nedeniyle çekimlere bir süre için ara veriyoruz”
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