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’Hızlı ve Öfkeli 9’, 30’dan fazla aracı hurdaya çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 15:27 | Son Güncelleme

Gürcistan’da ’Hızlı ve Öfkeli 9’ filminin çekimleri için 30’dan fazla araç hurda oldu.Gürcistan’ın Rustavi kentinde ’Hızlı ve Öfkeli 9’ filminin çekimleri sürüyor.

’Hızlı ve Öfkeli 9’, 30’dan fazla aracı hurdaya çevirdi

Gürcistan’da ’Hızlı ve Öfkeli 9’ filminin çekimleri için 30’dan fazla araç hurda oldu.
Gürcistan’ın Rustavi kentinde ’Hızlı ve Öfkeli 9’ filminin çekimleri sürüyor. Çekimler esnasında 30’dan fazla otomobilin ağır ekipmanlar tarafından ezilerek hurdaya döndüğü dikkat çekti. Justin Lin’in yönettiği filmin çekimleri esnasında zırhlı bir araç, 30’dan fazla aracı hurdaya çevirdi. Aksiyon filminin çekimleri sırasında zırhlı araç, değeri binlerce doları bulan 30’dan fazla aracı kullanılamaz hale getirdi. Çekimler sırasında aktörlerin ve figüranların kullandığı zırhlı araçların çarparak parçaladığı araçlar bir noktada toplandıktan sonra araç çöplüğüne gönderildi.
Gürcistan’da 19 gündür devam eden çekimlerden dolayı şehirlerin merkezi caddelerinin trafiğe kapatılması ve yüksek sesler nedeniyle bazı kent sakinleri durumdan şikayetçi olurken bazıları ise çekimleri Gürcistan’ın tanıtımına fayda sağladığı için desteklediklerini ifade etti.
Gürcistan’daki 10 dakikalık çekim için 11 milyon dolarlık bütçe ayrılan filmin buradaki çekimleri 20 Eylül’e kadar devam edecek. Hızlı ve Öfkeli 9 filminin başrollerini Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren ve Charlize Theron paylaşıyor.

’Hızlı ve Öfkeli 9’, 30’dan fazla aracı hurdaya çevirdi

’Hızlı ve Öfkeli 9’, 30’dan fazla aracı hurdaya çevirdi

’Hızlı ve Öfkeli 9’, 30’dan fazla aracı hurdaya çevirdi

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