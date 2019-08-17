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’Hızlı ve Öfkeli 9’ filminin bazı sahneleri Gürcistan’da çekilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 13:56 | Son Güncelleme

“Hızlı ve Öfkeli 9” filminin bazı sahneleri Gürcistan’ın iki kentinde çekilecek.Justin Lin’in yönettiği ’Hızlı ve Öfkeli 9’ filminin bazı sahneleri Gürcistan’da çekilecek.

“Hızlı ve Öfkeli 9” filminin bazı sahneleri Gürcistan’ın iki kentinde çekilecek.
Justin Lin’in yönettiği ’Hızlı ve Öfkeli 9’ filminin bazı sahneleri Gürcistan’da çekilecek. Çekimler 19 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında Gürcistan’ın başkenti Tiflis ve Rustavi kentinde yapılacak. Çekimler nedeniyle, her iki şehirde de bazı merkezi caddeler kapalı olacak.
Hızlı ve Öfkeli 9 filminin baş rollerini Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren ve Charlize Theron paylaşıyor.

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