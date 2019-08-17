“Hızlı ve Öfkeli 9” filminin bazı sahneleri Gürcistan’ın iki kentinde çekilecek.

Justin Lin’in yönettiği ’Hızlı ve Öfkeli 9’ filminin bazı sahneleri Gürcistan’da çekilecek. Çekimler 19 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında Gürcistan’ın başkenti Tiflis ve Rustavi kentinde yapılacak. Çekimler nedeniyle, her iki şehirde de bazı merkezi caddeler kapalı olacak.

Hızlı ve Öfkeli 9 filminin baş rollerini Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren ve Charlize Theron paylaşıyor.



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