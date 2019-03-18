İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu bir yerel seçim. Muhtar, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri seçeceksiniz. Bütün adayların projelerinin, hizmet anlayışlarının yarıştığı bir seçim olmasına gayret edelim. Biz ona gayret ediyoruz." dedi.

Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Bursa'nın İznik ilçesinde halka hitap etti.

İznik çinisinin hak ettiği değeri bulamadığını söyleyen Akşener, bu sanatı icra edenlerin para kazanamaz hale geldiğini savundu.

Ekonominin kötüye gittiğini öne süren Akşener, Millet İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey ve İznik Belediye Başkan adayı Kenan Karakaş için oy istedi.

Daha sonra Yenişehir ilçesine geçen Akşener, ilçe meydanında toplanan vatandaşlara seslendi.

Akşener, Yenişehir halkından Millet İttifakı'na destek isteyerek, şunları kaydetti:

"Bizim seçmenimiz ister bize ister Cumhur İttifakı'na oy versin hepsi canımız, kanımız, kardeşimizdir. Bu bir yerel seçim. Muhtar, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri seçeceksiniz. Bütün adayların projelerinin, hizmet anlayışlarının yarıştığı bir seçim olmasına gayret edelim. Biz ona gayret ediyoruz. Bugüne kadar hiçbir siyasetçinin hakkında terbiyesiz bir söz etmedim. Hiçbir siyasetçiyi tehdit etmedim. Cumhurbaşkanı tehdit edince, önüne gelen beni tehdit ediyor."