HABER

"Hizmet dışında başka bir şey düşünmüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 21:14 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan: - "Bakmayın fitne üretmeye, kapalı kapılar ardından hesap yapmaya çalışanlara. Biz işimize bakıyoruz. Bizim işimiz hizmet, hizmet dışında başka bir şey düşünmüyoruz"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Bakmayın fitne üretmeye, kapalı kapılar ardından hesap yapmaya çalışanlara. Biz işimize bakıyoruz. Bizim işimiz hizmet, hizmet dışında başka bir şey düşünmüyoruz." dedi.

Elvan, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen belediye başkan adayları için Anamur ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

Konuşmasında, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kastetmek isteyenlerin olduğunu belirten Elvan, milletin, ülkenin bekası için Cumhur İttifakı'nı oluşturduğunu söyledi.

Elvan, ilçenin problemlerini çözmeyi hedeflediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Anamur'un içme suyu ve katı atık ile trafikle ilgili sorunları var. Özellikle yerel yönetimlerin çözmesi gereken çok önemli meseleler var. Allah'ın izniyle bir tarafta Hidayet Kılınç, diğer tarafta Hamit Tuna, Ankara'da da bizler, kendilerine gerekli desteği vereceğiz ve Anamur'da yaşanan bu sorunların süratle çözülmesini sağlayacağız."

İlçe belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları ve merkezi hükümetin arasındaki uyumun önemine vurgu yapan Elvan, uyumla yatırımların daha hızlı gerçekleşeceğini kaydetti.

- "Mesele memleket meselesi"

Vatandaşlardan adaylar için destek isteyen Elvan, "Bakmayın fitne üretmeye, kapalı kapılar ardından hesap yapmaya çalışanlara. Biz işimize bakıyoruz. Bizim işimiz hizmet, hizmet dışında başka bir şey düşünmüyoruz. Bir de bu ülkemizin bekası. Mesele sen, ben meselesi değil. Mesele memleket meselesi." dedi.

Elvan, kent ve ilçe için verdikleri tüm sözlerin arkasında olduklarını sözlerine ekledi.

Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna ve MHP Anamur Belediye Başkan adayı Hidayet Kılınç da projelerini anlattı.

Elvan ve Tuna, daha sonra Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde düzenlenen mitinglere katıldı.

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!
"Güçlü bir demokrasiye ihtiyacımız var""Güçlü bir demokrasiye ihtiyacımız var"
Saadet Partisi'nin Kocaeli mitingiSaadet Partisi'nin Kocaeli mitingi
Anahtar Kelimeler:
Lütfi Elvan Mersin

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak iddia: Trump imzayı atıyor!

Gündemi sarsacak iddia: Trump imzayı atıyor!

Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert sözler

Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert sözler

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Diğer Haberler
Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.