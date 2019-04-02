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"Hizmet dönemi başladı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 13:35 | Son Güncelleme

Kesin olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Hayrettin Güngör: - "Oy veren vermeyen herkesin başkanı olacağız. Artık seçim geride kaldı, hizmet dönemi başladı"

Kesin olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Hayrettin Güngör, "Oy veren vermeyen herkesin başkanı olacağız. Artık seçim geride kaldı, hizmet dönemi başladı." dedi.

Güngör, partisinin il başkanlığını ziyaret ederek vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Burada konuşma yapan Güngör, seçim sonuçlarında bir başarı varsa bunun bütün ilçelerle "kahraman" şehrin, Türkiye'nin ve Cumhur İttifakı'nın olduğunu söyledi.

Artık hizmet döneminin başladığını belirten Güngör, "Biz hemşehrilerimizin üçte ikisinin oyunu aldık ama oy veren vermeyen herkesin başkanı olacağız. Artık seçim geride kaldı, hizmet dönemi başladı." diye konuştu.

Güngör, bugüne kadar şehirde görev yapan herkese teşekkür ederek, geçmişle bağlarını koparmadan geleceği "daha nasıl iyi inşa ederiz"in gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti.

Herkesin belediye başkan olacağını vurgulayan Güngör, şöyle devam etti:

"Şeyh Edebali'nin Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'ye 'Ey Oğul' diye başlayan nasihatini hayatımda düstur edindim. İnşallah bizde bu düstur içerisinde bundan sonra şehrimizin ihtiyaçlarına, şehrimize bundan sonra neler katabiliriz, mevcutlarına üstüne neler koyabiliriz, adalet duygusundan ayrılmadan, hemşehrilerimizin gönlünü kazanarak bir hizmet sürecimiz olacak. İlçe belediyelerimizle en üst düzeyde koordinasyon içinde çalışacağız. Buna çok önem vereceğiz çünkü bütün ilçelerimizin sorunu olarak göreceğiz. Şehrimizin ihtiyaçlarını öncelik dahilinde birer birer gidermeye çalışacağız."

Güngör, kendisine destek veren tüm Kahramanmaraşlılara da teşekkür etti.

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