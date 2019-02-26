Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Türkiye'nin vitrini olduğunu değerlendirmesinde bulunarak, "Hizmet eden kimse, ona oy vermek lazım." dedi.

Çavuşoğlu ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, başkentte Dikmen bölgesi kanaat önderleriyle sohbet toplantısında bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin Ankara için hazırladığı projelerin 5 yıl içinde başkente kazandırılabilir projeler olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Özhaseki, Kayseri Belediye Başkanı iken gerçekten Kayseri'yi ihya etti." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Amber Hanım ve Özhaseki Bey el ele verdikten sonra inşallah tüm Ankara olduğu gibi Çankaya da bir değişime tabi tutulacak." ifadesini kullandı.

Ankara'da eğitimine başladığı dönemden bu yana çoğunlukla Çankaya'da yaşadığını söyleyen Çavuşoğlu, 1984'te Çankaya'nın Ankara'nın göz bebeği olduğunu dile getirerek, "Şu anda aynı şeyi söyleyemeyiz. Çankaya şu anda Ankara'nın en geri kalmış yeridir." değerlendirmesinde bulundu.