"Hizmet ederken ayrımcılık yapmadık"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Biz bu ülkede yatırım yaparken doğu, güney diye hiçbir zaman ayırımcılık yapmadık. Doğu ve Güneydoğu'ya milyarlarca dolar yatırım yaptık. AK Parti olarak seçmenlere aktif bir şekilde ulaşacak, bu ayak oyunlarını ve bu tezgahları anlatacağız." dedi.

AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır'ın projelerinin anlatıldığı toplantıda konuşan Demiröz, 31 Mart'ta Bahçelievler'de bir bayrak değişimi yaşanacağını, Bahadır'ın AK Parti belediyecilik hizmet çıtasını çok daha yukarılara taşıyacağını söyledi.

31 Mart'ta İstanbul'da AK Parti belediyelerinin sayısının daha çok aratacağına inandıklarını kaydeden Demiröz, "31 Mart gecesi Türkiye'de, İstanbul'da AK Parti ve Cumhur'un rüzgarı esecek inşallah." dedi.

Demiröz, "Diğer adaylara soruyorsun 'kimin adayısın?', 'ben kimsenin adayı değilim, ben İstanbul adayıyım' diyor. Ama seni aday gösteren bir yapı var. Kim bu yapı? CHP, HDP, İYİ Parti, hepsi işin içinde. Ama bunu söyleyemiyor. Neden söyleyemiyor. Korktuğu bir şey mi var? Onun için ne olduğunu söyleyeceksin. Çıkmayacaksın o zaman o yola. Partinin ittifak yaptığı kişilere bakacaksın. Bugün ittifak yapanlara bakıyoruz. Adına Millet İttifakı diyenlerin milletle alakası yok. Sadece takiye yapıyorlar. Millete hizmetkar olsun. Bunu yapan kim? Bunu yapan Cumhur İttifakı." diye konuştu.