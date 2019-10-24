"Hizmet ihracatı önü alınamaz bir büyüme gösterebilir"

Aycı, HİB’in en önemli hedeflerinin, cari fazla vererek ekonomiye büyük katkı sağlayan hizmet ihracatının önemini anlatmak ve Türkiye için stratejik değerine işaret etmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2018 yılında hizmet ihracatında yüzde 11,4 büyüme gösterdiğini aktaran Aycı, hızlanması beklenen bu büyümenin ülke ekonomisi önündeki en önemli fırsatlardan biri olduğunu dile getirdi.

İSTANBUL (AA) - Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, hizmet ihracatının verdiği 25,6 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ülkenin gelir-gider dengesine önemli katma değer sağladığını belirterek, "Ülke olarak büyük potansiyel taşıdığımız hizmet ihracatı, ülkemizin kültürü ve insani değerleriyle önü alınamaz bir büyüme gösterebilir." dedi.

Türkiye'de hizmet ihracatı alanında kanaat önderliği sorumluluğunu taşıyan HİB’in bin 100 üyesi bulunduğunu aktaran Aycı, birliğin, tüm hizmet ihracatçıları için çalışan bir rehber ve mentor kuruluş olduğunu anlattı.

Mal ihracatında ülkelerin önüne koyulan kotalar, maliyetler ve regülasyonlar nedeni ile yapılabileceklerinin sınırlı olduğuna işaret eden Aycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke olarak büyük potansiyel taşıdığımız hizmet ihracatı, ülkemizin kültürü ve insani değerleriyle önü alınamaz bir büyüme gösterebilir. Türkiye’nin hizmet ihracatı bugün 48,6 milyar dolar seviyelerinde. Türkiye’nin kısa vadede 150 milyar dolar gibi bir hedefe ulaşabileceğine inanıyoruz. Türkiye 2018 yılında hizmet ihracatında yüzde 11,4 büyüme gösterdi. 2019’da da çift basamaklı büyüme bekleniyor.

Genel ihracat sektörü içinde yaklaşık yüzde 22,4 olan hizmet ihracatının payı da giderek artacak. Hizmet ihracatı verdiği 25,6 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ülkenin gelir-gider dengesine önemli katma değer sağlıyor. Bildiğiniz gibi, Türkiye, ekonomik büyüklüğü ile dünyada ilk 20 arasında yer alıyor. Hizmet ihracatı alanında da ilk 20’yi hedefliyor. Büyük bir hızla geliştiğimizi düşünürsek bu hedefe çok yakın olduğumuzu söyleyebiliriz."