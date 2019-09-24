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Hizmet tartışmasında muhtar havaya ateş etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 15:58 | Son Güncelleme

Malatya’da mahalle muhtarı ile vatandaş arasında çıkan hizmet tartışmasında muhtar havaya 9 el ateş etti.Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da mahalle muhtarı ile vatandaş arasında çıkan hizmet tartışmasında muhtar havaya 9 el ateş etti.
Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal D. ile mahalle sakinlerinden C.D. arasında başlayan hizmet tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Muhtar Celal D. havaya 9 el ateş etti. Açılan ateş nedeniyle bir ilkokuldaki öğrenciler büyük korku yaşadı. Okulda kısa süreli panik yaşanırken bazı veliler okula gelerek çocuklarını eve götürdü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda darp sonucu yaralan C.D. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 9 adet boş kovan bulurken Celal D.’yi olayda kullandığı silah ile birlikte gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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