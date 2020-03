Hizmetçiler kadrosu merak konusu oldu! İşte Hizmetçiler'in oyuncuları

“Geleneksel bir ailede büyüdüm. Vakti geldiğinde de hem ailem hem kendim için güzel bir evlilik yaptım. Kocam… Yiğit… Hem yakışıklı, hem eğitimli, hem de iyi bir ailenin oğlu. Ona aşık olmamam için hiçbir sebep yoktu. Yiğit’e her kadın aşık olur zaten. Kocam çok iyi bilir kadın ruhunu. Kendine hayran bırakmayı, aşık etmeyi. Başlarda anlamamıştım. O halleri, o jestleri sadece bana yapıyor sanıyordum. Yanılmışım!”

“Benim elim her zaman bu ailenin üzerinde olacak. Birinin çıkıp onlar için kararlar alması, doğru yolu göstermesi gerekiyor. Bunu da benden başka yapabilecek kimse yok. Ama yanlış ama doğru ne yaptıysam bu aileyi korumak için yaptım. Sonuç bu olsa da ben onlara mutlu olmaları için bir neden verdim.

Belkıs Sipahioğlu (Servet Pandur)

“Armağan benim kıymetlim. Üvey oğlum olması bunu değiştiremez! Onun için her şeyin en iyisini istiyorum. Her anne evladı için bunu ister. Haksız mıyım? Çiçek’i ondan uzaklaştırmak istememin sebebi de bu zaten. Gençler, tecrübesizler. Her şeyi hayallerindeki gibi çok güzel olacak sanırlar. Ama gerçek öyle değil”