Hizmetçiler kadrosu merak konusu oldu! İşte Hizmetçiler'in oyuncuları

Yapımcılığını Fabrika Yapım’ın üstlendiği Hizmetçiler’in başrollerini Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir paylaşıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu otururken, senaryosu ise Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alpözgen’in kaleminden çıkıyor. Birbirinden farklı karakterlerin zengin ya da fakir fark etmeksizin; sırlarına, kadın dayanışmasına, eğlencelerine, hüzünlerine, hayallerine, umutlarına ama en çok da yaşam mücadelelerine dokunan dizi hikayesiyle günümüz gerçekliklerine göz kırpıyor. “Burada hiçbir şey göründüğü gibi değil” sloganıyla büyük bir merak uyandıran dizinin çok konuşulacak karakterleri ise şöyle:

Hizmetçiler kadrosu gündem oldu!

Ela Sönmez… (Deniz Baysal Yurtcu) “Benim küçük, kendi halinde sıradan bir hayatım vardı. Zengin bir ailenin yanında hizmetçi olacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Hayat bazen bize seçim yapma şansı vermez. Ben de aradığım cevaplara ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yaptım. O cevaplar da beni yeni sorulara, yeni bilinmezlere sürükledi. “

Yiğit Atahanlı (Seçkin Özdemir) “Benim bencil, sırf kendini düşünen birisi olduğumu söylerler. Haksız da sayılmazlar aslında. Bugüne kadar canım ne istediyse onu yaptım ve yaşadım. Pek plan program yapmayı bilen biri de değilimdir. Yaşadıklarım bazıları için büyük bir hata gibi gözükse de ben hayat diyorum. Bugün aynı şeyler tekrar başıma gelse hepsini yine yaşardım.”

Gülseren Atahanlı… (Nilay Erdönmez) “Geleneksel bir ailede büyüdüm. Vakti geldiğinde de hem ailem hem kendim için güzel bir evlilik yaptım. Kocam… Yiğit… Hem yakışıklı, hem eğitimli, hem de iyi bir ailenin oğlu. Ona aşık olmamam için hiçbir sebep yoktu. Yiğit’e her kadın aşık olur zaten. Kocam çok iyi bilir kadın ruhunu. Kendine hayran bırakmayı, aşık etmeyi. Başlarda anlamamıştım. O halleri, o jestleri sadece bana yapıyor sanıyordum. Yanılmışım!”

Neslihan Gülkaya (Neslihan Arslan) “Şu hayatta kapasiteni bilirsen hiç başın ağrımız. Ben şuyum ve şuraya kadar ilerleyeceğim… Bunu bil, planını yap gerisi kolay ama bunun sonu yalnızlık. Benim kendim için diyebileceğim tek şey yalnız olduğum gerçeği”

Aras Atahanlı (Yiğit Kirazcı) “Ben hayatım boyunca hiçbir zaman hiçbir şeyden memnun olmadım... Babam annemi terk ettiğinde de memnun değildim. Yeni bir aile kurduğunda da… Sonra o ailenin şirketi batırdığını duyduğumda da… Biraz kronik bir durum oldu memnuniyetsizlik artık benim için. Ama şikâyetçi de değilim aslında. En azından üvey abim Yiğit gibi sorumluluklarımdan kaçmıyorum”

Nimet Atahanlı (Ayşenil Şamlıoğlu) “Benim elim her zaman bu ailenin üzerinde olacak. Birinin çıkıp onlar için kararlar alması, doğru yolu göstermesi gerekiyor. Bunu da benden başka yapabilecek kimse yok. Ama yanlış ama doğru ne yaptıysam bu aileyi korumak için yaptım. Sonuç bu olsa da ben onlara mutlu olmaları için bir neden verdim.

Demet Atahanlı (Gamze Karaduman) “Ben mi farklıyım? Farklı değil de renkli diyelim. Ama emin olun ailem benden daha tuhaf. Hiçbiri normal değil. Annem tam bir kontrol manyağı. Abim desen… Dünyadaki en sorumsuz insanlardan biri. Onların arasında ben farklı değil normalim aslında. Sadece onlara pek benzemediğim için, onların kurallarını kabul etmediğim için beni böyle etiketliyorlar”

Hacer Tuna (Selen Domaç) “Belkıs Sipahioğlu’ların evine gelene kadar çocuktum aslında. Asıl hizmetçileri annemdi. Sonra annem bir bez tutturdu elime, tozları aldım. Sonra bir kova verdiler yerleri sildim. O kapıdan çocukluğumu dışarıda bırakarak girdim. Önce beslemeleri sonra hizmetçileri oldum”

Belkıs Sipahioğlu (Servet Pandur) “Armağan benim kıymetlim. Üvey oğlum olması bunu değiştiremez! Onun için her şeyin en iyisini istiyorum. Her anne evladı için bunu ister. Haksız mıyım? Çiçek’i ondan uzaklaştırmak istememin sebebi de bu zaten. Gençler, tecrübesizler. Her şeyi hayallerindeki gibi çok güzel olacak sanırlar. Ama gerçek öyle değil”

Çiçek Tuna (Aleyna Solaker) “Bir farkım yok sizden. Ben de pek çoğunuz gibi sevmediğim bir işte çalışıyorum. Siz bir plazada çalışıyorsunuz ben bir evde. Aslında aynı işi yapıyoruz. Hepimiz birilerinin hizmetçileriyiz. Benim hayatımda bir de aşk var. Anneme göre olmaması gereken, bana uymayan. Davulun bile dengi dengine çalmadığı. Ama gel de kalbime anlat sen bunları”

Atiye Kulaksız (Algı Eke) “Çok şükür diyorum her gün. Hiç de gocunmuyorum hizmetçi olduğum için. Ne gocunacağım. Aç değilim açıkta değilim. Bir de kocam var... Dalyan gibi. Tek bir eksiğim var şu kucağımda tutacağım bir bebe… Onu da nasip ederse valla dünyada benden mutlusu olmaz.”

Aslı Coşkun (Hazal Benli) “Bir kanalım var “Mother of Life” adını duymuşsunuzdur. Bilirsiniz YouTube’da… En baştan söyleyeyim. Ben asla parayla takipçi almam. Asla parayla videolarım için “like” yaptırmam. Bir milyondan fazla takipçim var. Herkes bir şeyler söylüyor. Yok çocuğumu bunun için kullanıyormuşum, yok onun üzerinden para kazanıyormuşum… Pardon da kocamın kazandığı sadece evin masraflarına yettiği için bunu yapıyor olabilir miyim?

Alper Coşkun (Ali İl) “Bizimki evlilikten çok bir çeşit anlaşma gibi… İkimiz de bunun farkındayız. Birbirimiz için ölüp bitmiyoruz. Hiçbir zaman öyle çok da aşık olmadık birbirimize. Evlenelim dedik evlendik. Sonra karım çocuk istedi çocuk yaptık. Niyetini sonradan anladım ama iş işten geçmişti. Çocuğumu kendi oyuncağı yapmakmış amacı.