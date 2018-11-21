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Hizmetçinin ellerini dolaba kelepçeleyip villayı soydular!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 14:13 | Son Güncelleme

İstanbul Florya'da geçen yıl 4 katlı villaya kargocu kıyafetiyle gelip ev sahibi kadını ellerinden kelepçeyle elbise dolabına bağladıktan sonra iki kasadaki 50 bin dolar ile 250 bin dolar değerinde ziynet eşyasının gasp edilmesiyle ilgili yargılanan 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Davanın karar duruşması aralık ayında görülecek. Yabancı uyruklu 2 gaspçı ise halen aranıyor

9 Mayıs 2017 günü kargocu kıyafeti giyen Moldovalı Petar Toporash ve Alexander Manolov, kozmetik firması sahibi M.E.'ye (47) ait İstanbul Florya'daki dört katlı villaya gelerek zili çaldı. Kapıyı açan Moldovalı hizmetçi Olesea Calceva'yı yumruklayıp bayılttıktan sonra ellerini plastik kelepçeyle bağlayan iki kişi, dördüncü kata çıktı. M.E.'nin eşi E.E.'nin de ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp ağzını bantla kapatan 2 gaspçı, evdeki iki kasayı zorla açtırdı. Gaspçılar, 50 bin dolar ve 250 bin dolar değerindeki pırlanta kaplı 3 saat ve 3 yüzüğü alarak, getirdikleri kolinin içinde koydu. Gaspçılar, daha sonra kendilerini getiren Yalçın Okurlar'ın aracıyla olay yerinden ayrıldı.

Villada dehşet

ZİYNET EŞYALARINI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Gaspçıları sahte plakalı ve sonradan rengi değiştirilen otomobille alan Yalçın Okurlar, olaydan bir süre sonra pırlanta kaplı saat ve yüzükleri satmak için yanında çalışan M.K. aracılığıyla kuyumcu M.M.K. ile görüştü. Kuyumcu, yüzük ve saatler için 17 bin dolar teklif etti. M.K. aracılığıyla yapılan görüşmelerde 22 bin dolara anlaşıldı. Kuyumcu M.M.K., yüzük ve saatlerin çalıntı olduğunu anlayınca polise haber verdi. M.M.K., polisin yönlendirmesiyle 22 bin doları alması için Yalçın Okurlar'ı aradı. Parayı almak için gelen Yalçın Okurlar, polis tarafından gözaltına alındı. Okurlar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HİZMETÇİYİ TELEFON KAYITLARI ELE VERDİ
Evin hizmetçisi Moldovalı Olesea Calceva'yı ise şüpheli davranışları ve telefon kayıtlarında yapılan incelemeler ele verdi. Yapılan incelemede, Olesea Calceva'nın, Moldovalı 2 gaspçı ile çok sayıda görüşmesi tespit edildi. Soruşturma sonrası Olesea Calceva da tutuklandı.
'BENİ BAHÇIVANIMIZ KURTARDI'
İlk duruşmada olay günü yaşadıklarını anlatan E.E., saat 15.00 sıralarında, dördüncü katta odasındayken kapı zilinin çaldığını, 6-7 dakika sonra maskeli, üzerinde kargo kıyafeti bulunan iki kişinin odasına girdiğini söyledi. Ellerindeki kolinin içinden bıçak ve plastik kelepçe çıkardıklarını, kendisini yakalayıp ağzını bantladıklarını ve ellerini arkadan plastik kelepçeyle bağladıklarını anlatan E.E., 'Sus bağırma, kasaya götür' gibi şeyler söylediklerini, boğazına da bıçak dayanarak evdeki iki kasayı zorla açtırdıklarını kaydetti.
Kasalardaki para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra soyunma odasındaki dolaba kapatıldığını belirten E.E., Bu kişiler çıkmadan zil çalmaya başladı, çünkü servis elemanı gelecekti ve şahıslar kaçtı. Beni bahçıvanımız kurtardı. Olay günü diğer çalışanımız izinliydi. Evde sadece ben ve Olesea vardı. Olesea servise çıkan elemanımıza tekrar telefon ederek bir de ekmek almasını söyleyerek oyalamıştır. Olesea ve diğer çalışanımız evdeki kasaların yerini biliyordu. Ben Olesea'dan hiç şüphelenmedim, ancak bozdurduğumuz paralara çok bakardı. Bizim evimiz gibi bir evi olmasını hayal ettiğini söylerdi" diye konuştu.
TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Bakırköy 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Olesea Calceva ile Yalçın Okurlar'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. Önümüzdeki aralık ayında karar duruşmasının görüleceği kaydedildi. Haklarında tutuklama kararı bulunan gaspçılar Petar Toporash ve Alexander Manolov'un yakalanması için çalışmalar ise sürdürülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Florya istanbul Hizmetçi

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