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"Hizmeti Erzincan'ın her bireyinin ayaklarına sereceğim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:19 | Son Güncelleme

Erzincan Belediye Başkanlığını kazanan MHP'li Bekir Aksun: - "Erzincan'ın her bireyi başımın tacıdır ve hizmeti onların ayaklarına sereceğim"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediye Başkanlığını kazanan MHP'li Bekir Aksun, "Erzincan'ın her bireyi başımın tacıdır ve hizmeti onların ayaklarına sereceğim." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Erzincan Belediye Başkanlığını kazanan Bekir Aksun, Cumhuriyet Meydanı'nda partililere hitaben yaptığı konuşmada, seçimin Erzincan ve ülke için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Aksun, bu başarıyı tüm Erzincanlılar ile gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bizleri göreve getirdiğiniz bugünden itibaren, MHP rozetini çıkarıp Erzincan'ın adayı olarak hemşehrilerime hizmet edeceğim. Allah hepinizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Kentte ayırım yapma ve ötekileştirme gibi haklarının olmadığını ifade eden Aksun, şöyle konuştu:

"Erzincan'da oy kullanan her hemşehrimizi ve her vatandaşımızı, oyunu bize vermiş olarak kabul ediyorum. Biz Erzincan'ı bir bütün olarak algılıyoruz. Erzincan'ın her bireyi benim başımın tacıdır ve hizmeti onların ayaklarına sereceğim. Problemlerimizi, dertlerimizi hep birlikte masaya yatıracağız, çözümlerini oluşturacağız ve mutlu yarınları birlikte oluşturacağız. Kim olursa olsun, 'şuna oy verdi buna oy verdi' ayrımı yapmadan, doğru olan neyse onun yanında olacağız. Bugünden itibaren herkes Erzincan paydasında bir aradadır, benim başımın tacıdır."

Bekir Aksun, vatandaşlara seçim süreci boyunca gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri Erzincan MHP

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