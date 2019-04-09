Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşların genel idari hizmetler sınıfına geçme talepleri haklı bir istektir. Hizmetliye kadro isteğinin takipçisiyiz." dedi.

Durmuş, Sağlık-Sen Gümüşhane Şubesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Divan Kurulunda yaptığı konuşmada, işçilerin ekonomik ve sosyal özlük haklarının, memurlardan fersah fersah önde olduğunu öne sürdü.

İşçilerin böylesi haklarının bulunmasının nedeninin sendikal mücadeleye kendilerinden daha önce başlamaları olduğunu ifade eden Durmuş, bu hakların temini için mücadele ettiklerini belirtti.

Yeni dönemdeki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Durmuş, birçok üyelerinin sıkıntılarını kendilerine aktardığını, sorunların takipçisi olacaklarını söyledi.

Özellikle sağlık sektöründe istihdamın artırılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Durmuş, şöyle konuştu:

"Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşların genel idari hizmetler sınıfına geçme talepleri haklı bir istektir. Hizmetliye kadro isteğinin takipçisiyiz. Sözleşmeli statüde çalışan 70 bin kişi bir gecede kadrolu sınıfına geçirildi. 1 milyon taşeron bir gecede daimi kadroya geçirildi. Bizim hizmetli sınıfında olan ama fiilen veri hazırlama memur kadrosunda çalışan 6 bin 500 arkadaşımız var. Sendika olarak bizden, sadece yaptıkları işin kadrosuna atanmak istiyorlar. Yeni dönemde bizim de talep edeceğimiz meselelerden ilki bu olacaktır."

Toplantıya, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, Sağlık-Sen Gümüşhane Şube Başkanı Yunus Yılmaz ve sendika üyeleri katıldı.

