Hizmette CHP farkı:  Gerçekte yok ama kataloglarda var

İSTANBUL, (DHA) - Çatalca halkı CHP Belediyesi’nin yapmadığı halde yapmış gibi gösterdikleri projelere dikkat çekti. 5 yıldır hiçbir şey yapılmadığını söyleyen mahalle sakinleri, “Çatalca Kaleiçi Mahallesi tarihi evlerinin eski ve yeni halini yapmış gibi gösterip kataloğa koymuşlar. Ama onların hiçbir tanesi, hiçbir şekilde yapılmadı.” dedi.

Kaleiçi Mahallesi’nde oturan bir vatandaş, “CHP’li Başkan’ın 2014 seçim vaadinden bir tanesi dile getirmek istiyorum. 2014 yılında CHP’nin yapacağını taahhüt ettiği projeler vardı. 5 yıldır hiçbir şey yapılmadı. Bu vaatler arasında bulunan tarihi evlerin ve çeşmelerin restorasyonu ile ilgili bir projesi vardı.” dedi.

YAPMADIKLARI HALDE YAPMIŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR

Vatandaş konuşmasını “Bugünlerde yaptıklarını katalog haline getirmişler. Çatalca Kaleiçi Mahallesi tarihi evlerinin eski ve yeni halini yapmış gibi gösterip kataloğa koymuşlar. Ama onların hiçbir tanesi, hiçbir şekilde yapılmadı.” diyerek sürdürdü.

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