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Hizmette CHP farkı:  Gerçekte yok ama kataloglarda var

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 12:41 | Son Güncelleme

Çatalca halkı CHP Belediyesi’nin yapmadığı halde yapmış gibi gösterdikleri projelere dikkat çekti.

Hizmette CHP farkı:  Gerçekte yok ama kataloglarda var

İSTANBUL, (DHA) - Çatalca halkı CHP Belediyesi’nin yapmadığı halde yapmış gibi gösterdikleri projelere dikkat çekti. 5 yıldır hiçbir şey yapılmadığını söyleyen mahalle sakinleri, “Çatalca Kaleiçi Mahallesi tarihi evlerinin eski ve yeni halini yapmış gibi gösterip kataloğa koymuşlar. Ama onların hiçbir tanesi, hiçbir şekilde yapılmadı.” dedi.

Kaleiçi Mahallesi’nde oturan bir vatandaş, “CHP’li Başkan’ın 2014 seçim vaadinden bir tanesi dile getirmek istiyorum. 2014 yılında CHP’nin yapacağını taahhüt ettiği projeler vardı. 5 yıldır hiçbir şey yapılmadı. Bu vaatler arasında bulunan tarihi evlerin ve çeşmelerin restorasyonu ile ilgili bir projesi vardı.” dedi.

YAPMADIKLARI HALDE YAPMIŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR

Vatandaş konuşmasını “Bugünlerde yaptıklarını katalog haline getirmişler. Çatalca Kaleiçi Mahallesi tarihi evlerinin eski ve yeni halini yapmış gibi gösterip kataloğa koymuşlar. Ama onların hiçbir tanesi, hiçbir şekilde yapılmadı.” diyerek sürdürdü.

YENİ KİTAPÇIKLARINA KOYDUKLARI MADDELER YALANDAN İBARET

Diğer bir vatandaş ise “Kaleiçi Mahallesi hala aynı, tarihi evler yıkılmak üzere.Çatalca Belediyesi bugünlerde göz boyamak için etrafını tenekelerle kapatmış, birde üzerine yazı yazmışlar ‘Dikkat Edin Altından Geçmeyin, Yıkılabilir’ diye bir yazı koymuşlar.” dedi.

TARİHİ YAPILARIN YIKILMAK ÜZERE

Vatandaş konuşmasına “Bu tarihi evler şu anlarda baliciler, tinerciler, bonzaiciler ve sokak köpeklerinin yuvası haline gelmiş durumda. Bizler oralardan geçerken korkuyoruz.Biran önce bu tarihi evlerin restore edilip, sahip çıkılmasını istiyoruz.” diyerek devam etti.

ÇOCUK PARKINDA KÖPEKLER CİRİT ATIYOR

Köpekler konusundaki sıkıntısını dile getiren başka bir vatandaş ise “Bir de mübadele parkı yapmışlar, bu parkın içerisine köpek yuvaları yapmışlar, zaten sokaklar köpeklerden geçilmiyor. Çocuklarımızı sokaklarda yalnız bırakamıyoruz. Bu köpekler insanlara saldırıyor. Çocuk parkında köpeklerin ne işi var?” diyerek isyan etti.

Hizmette CHP farkı: Gerçekte yok ama kataloglarda varHizmette CHP farkı: Gerçekte yok ama kataloglarda var

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