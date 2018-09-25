HKK Kurmay Başkanı Güneykaya darbe gecesini anlattı

Genelkurmay Başkanının emriyle Türkiye hava sahasının bütün uçuşlara kapatıldığı bilgisini aldığını aktaran Güneykaya, bu bilgiyi paylaştığı Ünal'ın kendisine gelişmelerden haberinin olduğunu ancak gerekçesini bilmediğini söylediğini, buna ilişkin bir araştırma yapmasını istediğini bildirdi.

Görüşme sonunda HKK karargahında kontrolü sağlamak için Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın görevlendirdiğini, gerekirse zor kullanarak emir komutayı devralması için emir verildiğini belirten Güneykaya, "Daha sonra bu durumu Veysel Kavak'a bildirdim. Neden emrim olmadan hareket ettiğini sordum. Emir komutanın Yazgılı'da olduğunu ilettim ancak onun da Yazgılı'yı alıkoymaya çalıştığını sonradan öğrendim." dedi.

Ankara'da yaşananlar hakkında bilgi almak için Ercan Dursun'u aradığını ancak onun da gelişmeler hakkında yeteri kadar bilgisinin olmadığını söylediğini dile getiren Güneykaya, ilerleyen saatlerde Ünal'ın başkanlığında, düğüne katılan generallerle durum değerlendirmesi yaptıklarını anlattı.

- "Semih Terzi'ye olumlu cevap verilmedi"

Darbecilerin karargahtaki faaliyetlerini engellemek için muhabere elektronik ve bilgi sistemlerinin durdurulmasının yerinde olacağı konusunda fikir beyan ettiğini anlatan Güneykaya, "Bunun üzerine Albay Alper Ketencioğlu'ndan bağlantıları kesmesini istedim. Tereddüt edince telefonu Abidin Ünal'a verdim. O da benim emirlerimi yerine getirmesi için Ketencioğlu'na talimat verdi." diye konuştu.

Ünal'ın darbecilerin kontrolündeki savaş uçaklarına karşı koymaları için Cemal Kadıoğlu ve Nihat Kökmen'i Eskişehir'e gönderdiğini bildiren Güneykaya, "Bu esnada Diyarbakır'dan mühimmat yüklü altı F-16'nın havalandığı, İncirlik 10. Tanker Üssü Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın aranmasına rağmen ulaşılamadığı, iki yakıt ikmal uçağının havada olduğu, diğer üstlerden de uçakların havalandığı bilgisi geldi. Bununla birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığından görevli tuğgeneral Semih Terzi de 100 kişilik ÖKK grubu için Casa uçağı talep etti. Bu durumu Abidin Ünal'a ilettim. O da Terzi'yi tanımadığını söyledi. Bunun üzerine uçağın tahsis edilmesinin uygun olmayacağını söyledim ve Terzi'nin bu talebine olumlu cevap verilmedi." diye konuştu.