HKÜ 5’inci mezunlarını verdi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) düzenlediği görkemli mezuniyet töreniyle, beşinci mezunlarını uğurlamanın gururunu yaşadı. Törende 2 bin öğrenci kep atarak mezun oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene Gaziantep Valisi Davut Gül, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Songül Kalyoncu, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, önemli protokol üyeleri, aileler, çok sayıda akademisyen, idari personel ve basın mensubu katıldı.

‘‘HKÜ şemsiyesi sizleri her zaman korumaya ve kollamaya devam edecektir’’

5’inci mezuniyet töreninde açılış konuşmalarını yapan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, “2008 yılında güneydoğu bölgemizde kurulan ilk vakıf üniversitesi, bir vakıf anlayışının, bir düşüncenin bir gelecek tasavvurunun, yeni nesillerin yetişmesini ideal edinen bir eğitim anlayışının vizyonu olarak temelleri atılan yüksek eğitim kurumumuz, bugün beşinci mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşamaktadır. Değerli öğrenci arkadaşlarım. Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki eğitiminizin son gününe geldiniz. Ancak biz bunu bir ayrılık olarak görmüyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ailesi birbirini ömürlük seven bir nevi kader birliği yapmış bir ailedir. Bu nedenle her birinizi, mezunlar derneğimize üye olarak ve hatta yöneticileri olarak görmeyi arzu ediyorum. Yeni hayat maratonunuzda, sorumluluklarınız arttıkça hem bugünlerinizi özleyecek, gülümseyerek yâd edecek, arkadaşlıklarınızı sürdürecek hem de buradan aldığınız bilgi ve birikimle mesleklerinizde iddialı ve başarılı nesiller olacaksınız. Bulunduğunuz her ortamda ailenizi ve üniversitemizi en güzel şekilde temsil edeceğinize ve gelişen ülkemizde adalete önem veren dürüst yöneticiler, barışı, hoşgörüyü, sevgiyi ve en önemlisi saygıyı ve paylaşmayı önemseyen idealist mühendisler, avukatlar, hakimler, akademisyenler, mimarlar belki çok başarılı sanatçılar, üreten ve yatırımlar yapan işletmeciler olarak bizleri her zaman gururlandıracağınıza inanıyoruz. Biz öyle inanıyoruz ki üniversitemizde sağladığınız başarılar çalışma hayatınızda artarak devam edecektir. Kısacası tam anlamıyla yetişkin ve bağımsız bireyler olarak, artık edilgen evrenizi tamamlayarak etken döneminize geçiş yapacağınız sürece adım atıyorsunuz. Unutmayınız ki mezunlarımız olarak HKÜ şemsiyesi sizleri her zaman korumaya ve kollamaya devam edecektir’’ dedi.