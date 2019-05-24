HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi açıldı

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bilgiyle enformasyonu birbirine karıştırıyoruz. Maksat malumat değil malumatı bilgiye ilme, ilmi hikmete, hikmeti irfan seviyesine taşıyabilmektir ancak bu seviyeye geldiğimizde gerçek manada bir ilim yolculuğundan bahsedebiliriz. 'Kendini bilen Rabbini bilir' sözüne de erme imkanımız olur. Hasan Kalyoncu Üniversitesi de böyle bir vizyonla yola çıkmıştır." dedi.

Kalın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Gösteri ve Sanat Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, Hasan Kalyoncu'nun üniversiteyi kurarken ki heyecanını yakından gördüğünü, bu hayalin ete, kemiğe bürünmüş halini görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Şehrin, medeniyetin temel unsurlarından biri olduğunu dile getiren Kalın, medeniyeti inşa etmenin başında şehir hayatının geldiğini, şehrin bir toplumun sanatını, estetiğini, yaşam kültürünü ve ahlakını ortaya çıkaran yer olduğunu kaydetti.

Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra İslam medeniyetinin temelinin burada atıldığına dikkati çeken Kalın, "Sanatın, kültürün, şehir hayatının, bir arada yaşama ahlakının, inceliğin, zarafetin bir araya geldiği toplumsal yaşama alanı Medine'de inşa edildi. Oradan sadece İslam tarihi değil, insanlık tarihinin en büyük kültür ve medeniyeti yayıldı." dedi.