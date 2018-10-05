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HMD’den 5 kameralı Nokia 9 PureView

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2018 08:51 | Son Güncelleme

HMD Global’in bir sonraki amiral gemisi modelinin Nokia 9 PureView ismini taşıyacağı iddia edildi. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

HMD’den 5 kameralı Nokia 9 PureView

Nokia markasını bünyesine kattıktan sonra, akıllı telefon pazarında büyük ivme yakalayan HMD Global, ağırlıklı olarak orta segment modeller üzerinde çalışıyor. Finli üretici uyguladığı agresif fiyat politikası sayesinde, kısa sürede global pazarda en fazla telefon sevkiyatı gerçekleştiren 10 üreticiden biri konumuna yükseldi.

Elbette HMD’nin daha da yükselebilmesi için üst segment tarafındaki müşteriye de ihtiyacı var. Ayrıca üst seviyedeki modeller, şirketlerin kar marjlarını arttırabilmeleri açısından büyük önem arz ediyor. Bu durumun az çok farkında olan HMD Global, ses getirecek bir model üzerinde çalışıyor.

Son bir kaç haftadır HMD’nin 5 ana kameraya sahip bir Nokia modeli üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Nitekim bu söylemler artık kesinlik kazanmış durumda.

Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Roland Quandt, HMD Global’in 5 ana kameraya sahip amiral gemisi modelinin Nokia 9 PureView olarak isimlendirileceğini iddia etti.

Nokia, PureView ismini daha önce de kullanmıştı. Dolayısıyla 5 ana kameralı bu model, PureView’in yeniden doğuşu olabilir.
Öte yandan dip not olarak belirtelim. Nokia’nın yeni amiral gemisi modelini tanıtacağı etkinlik 11 Ekim’de gerçekleşecek. Başka bir değişle, 11 Ekim’de dünyanın ilk 5 ana kameraya sahip modeli tanıtılmış olacak. Bakalım Nokia 9 PureView, sektördeki dengeleri nasıl etkileyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Nokia akıllı telefon

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