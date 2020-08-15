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HMD Global, Google ve Qualcomm’dan rekor yatırım aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.08.2020 09:59 | Son Güncelleme

Nokia akıllı telefonların yapımcıları HMD Global, Google, Qualcomm ve Nokia Technologies dahil olmak üzere küresel ortaklarından tam 230 milyon dolar yatırım aldıklarını açıkladı.

HMD Global, Google ve Qualcomm’dan rekor yatırım aldı

Bu yatırım, 2020 yılında HMD Global’ın Avrupa’da toplanan en büyük fonlardan biri olarak tarihe geçti. Peki, teknoloji üreticisinin aldığı bu yatırım hangi alanda kullanılacak?

Açıklanan bilgilere göre; HMD Global’in akıllı telefon alanındaki vizyonunu gerçekleştirmek için kullanılacak. Firman, finansmanın yatırım yapılacağı dört temel alanı da açıkladı. Yatırım alan firmanın gelecekteki dört başlıkta toplanan vizyonuna ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1.5G akıllı telefonlarını küresel tüketiciler için daha erişilebilir hale getirmek.

2.Dijital öncelikli teklife daha fazla geçiş.

3.Brezilya, Afrika ve Hindistan gibi önemli büyüme pazarlarında satışları ve operasyonları genişletmek

4.Mart ayında duyurulan HMD Connect gibi hizmetlerle bütünsel bir mobil hizmet sağlayıcısı olarak konumunu güçlendirmek.

Yatırımla ilgili olarak, HMD Global’ın İcra Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortak Jean-Francois Baril şunları söyledi; “Varlığa dayalı küresel dağıtım ve sektördeki en iyilerle güçlü ortaklıklara dayanan benzersiz iş modelimiz, mobil cihazlarda en etkili piyasa yapıcılarından bazılarının değerli desteğiyle yeni bir olgunluk seviyesine giriyor. Bugüne kadarki önemli başarılarımızdan son derece gurur duyuyorum ve ayrıca mükemmelliğe giden yolculuğumuzu hızlandırmak için önümüzde bulunan muazzam fırsattan dolayı heyecan duyuyorum.”

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