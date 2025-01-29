HMPV nedir? HMPV virüsü nasıl bulaşır? İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) belirtileri ve tedavisi

Pandemi süreci ile birlikte tüm dünyada adı çok fazla anılmaya başlanan virüsler gitgide yaygınlaşmakta ve farklı virüslerin bilinirliği artmaktadır. Kişilerden başkalarına çeşitli yollarla bulaşabilen bu virüsler, bazen birkaç gün içinde atlatılabilecek bir grip hastalığına neden olurken, bazı virüsler ciddi hastalıklara da sebebiyet verebilir.

HMPV nedir?

Human Metapneumovirus ya da Türkçe adı ile İnsan Metapnömovirüsü, ilk kez 2001 yılında keşfedilmiş olan bir virüstür. Özelikle ve öncelikli olarak üst solunum yollarında çeşitli enfeksiyonların oluşmasına neden olan bu virüs dünya genelinde yaygındır ve en çok da çocuklar ve yaşlılar üzerinde çok hızlı etki eder.

Bu virüs genel olarak üst solunum ve alt solunum enfeksiyonlarıın kaynağı olarak kabul edilmiştir. HMPV virüsü ile bronşit, zatürre, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara da neden olabilen virüsler arasında yer alır.

HMPV virüsü nasıl bulaşır?

Genel olarak bu virüs doğrudan temas ile ya da hava yolu ile bulaşır. Bu virüsü taşıyan hasta kişi hapşırır, konuşur ya da öksürürse damlacıklar uçuşur ve havaya karışır. Böylece de virüs ortamdaki diğer kişilere bulaşır.

Hasta olan ve bu virüsü taşıyan kişi bazı yüzeylere dokunduğu zaman ya da birilerine yakın temasta bulundukları zaman virüs temas ettikleri kişiye bulaşır. Virüsü taşıyan kişi telefon, kapı kolu gibi eşyalara dokunduğu zaman da virüsü bu yolla başkalarına bulaştırabilir.

İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) belirtileri nelerdir?

Çok net belirtileri bulunan virüsün en yaygın olan semptomları şu şekildedir:

Burun tıkanıklığı

Burun akıntısı

Ateş

Öksürük

Baş ağrıları

Yorgunluk hissi

İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) tedavisi nasıl yapılır?

HMPV belirtileri ve HMPV tedavisi birbirleri ile bağlantılı durumlardır. Çünkü semptomları izleyen doktor hem hastanın bünyesine ve hastalık geçmişine hem de belirtilere göre tedavi uygular. Tedavide genel olarak şunlar kullanılır:

Ağrı kesiciler

Ateş düşürücüler

Dinlenme önerisi

Bol su ve sıvı tüketimi

Nefes açıcı etkisi olan ilaçlar

HMPV aşısı var mı?

HMPV aşısı konusunda son yapılan açıklamalara göre bu virüsün bir aşısı bulunmamaktadır. Ancak bu alandaki çalışmaların ve araştırmaların devam ettiği bilinmektedir. Virüse karşı koruma sağlayabilecek bir aşı geliştirilmesi ayrıca solunum yoklu enfeksiyonları konusunda da büyük bir adıma atılacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

HMPV’den nasıl korunulur? HMPV'den korunmak için ne yapılmalı?

HMPV virüsünden korunmanın çeşitli yolları bulunur. Başlıca korunma yolları şunlardır: