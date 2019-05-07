HABER

Hobbit evlere Rusya ve Ukrayna'dan yoğun talep

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:34 | Son Güncelleme

SİVAS’ta, dünyaca ünlü Yüzüklerin Efendisi filmindeki hobbit evlerinden esinlenilerek inşa edilen yamaç evleri baharın gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun talebi ile karşılaştı.

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, dünyaca ünlü Yüzüklerin Efendisi filmindeki hobbit evlerinden esinlenilerek inşa edilen yamaç evleri baharın gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun talebi ile karşılaştı. Bahar rezervasyonlarında Rusya ve Ukrayna’dan yoğun talep alan evler otantik görüntüsü ile dikkat çekiyor. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı’na inşa edilen evler baharın gelmesiyle birlikte yeşile büründü. Özel bir işletme tarafından işletilen evlerde mutfak, salon, yatak odası, banyo, 1 oda ve 1 salon bulunuyor. 'RUSYA VE UKRAYNA'DAN TALEPLER VAR' Hobbit evler hakkında bilgi veren Paşabahçe Yamaç Evleri Genel Müdürü Nail Sertakan, "Burası doğa ile iç içe bir yerdir. Kışı farklı güzellikte, baharı farklı güzelliktedir. Sonuç olarak bakıldığı zaman Sivas'ın önemli turizm merkezlerinden bir tanesidir. Özellikle Yıldız Dağı yolu üzerinde olması ve birbirini bütünlemesi Sivas için hatta ülke turizmi için büyük önem arz ediyor. Bakıldığı zaman ilk etapta 23 adet yamaç evimiz var. Burayı herkes hobbit evler olarak tanımlıyor. Burada konaklamak isteyen misafirlerimiz, özel günlerini geçirmek isteyen misafirlerimiz daha önceden rezervasyonlarını yaptırıyor ve bizde ona göre hazırlık yapıyoruz. Talepler çok fazla. Şehir dışından gelen talepler var. Yaz dönemi için ise yurt dışından rezervasyonlar var. Özellikle Rusya ve Ukrayna'dan talepler var. Ayrıca Avrupa ülkelerinden de talepler geliyor. Burada farklı eğlence mekânları ve misafirlerimiz hoş vakit geçireceği alanları da yapmaya başladık. Bittiği zaman misafirlerimiz için güzel bir ortam oluşturmuş olacağız." dedi.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Esenler’de Yusuf Güney’den ilahilerEsenler’de Yusuf Güney’den ilahiler
2 bin 500 yıllık kaya mezarı parçalandı2 bin 500 yıllık kaya mezarı parçalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.