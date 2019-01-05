HABER

'Hobbit Evleri' kışın da cazibe merkezi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 12:53 | Son Güncelleme

SİVAS Belediyesi'nce kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen yeni Yamaç Evleri, kışın da görüntüsüyle meraklıları cezbediyor.

'Hobbit Evleri' kışın da cazibe merkezi olacak

Eraydın AYTEKİN- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi'nce kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen yeni Yamaç Evleri, kışın da görüntüsüyle meraklıları cezbediyor. Belediye Başkanı Sami Aydın, "Burası yazın ayrı, kışın ayrı güzel. Kaplıca ve kayak turizmi ile entegre edilebilir" dedi.
John Ronald Reuel Tolkien'in eserinden Peter Jackson'ın sinemaya aktardığı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan, kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı karakter 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek, Sivas Belediyesi'nce başlatılan Paşabahçe Yamaç Evleri projesi hayata geçirildi. Belediye tarafından kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na 'Hobbit' evlerine benzer evler inşa edildi. 'Hobbit'lerin yaşadığı evler kadar büyük yamaç evleri ilgi görünce, sayı artırılmaya başlandı. Başlangıçta inşa edilen 7 evin ardından sayı 24'e çıkarıldı. Yeni etap çalışmalarıyla birlikte mini 'Hobbit köyü' kuruldu.
Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan, 1 artı 1 olarak inşa edilen evlerin mimarisi görenlerin ilgisini çekiyor. Kışın kar örtüsüyle kaplanan alanda otantik bir görüntü sunan evler, beğeni kazanıyor.
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Yamaç Evleri'nin yaz kış ayrı güzelliği olduğunu belirterek, "Yazları burası çok yoğun oluyor ama kışın da buranın özel müşterileri oldukça fazla. Yamaç Evleri ile ilgili de en son özelleştirdiğimiz kısımda yapılan çalışmaları yerinde inceledik. İnanıyorum ki; kış aylarında da birkaç gün misafir olmak konaklamak, insanı ruhen çok ciddi rahatlatacaktır diye düşünüyoruz. Çok ilginin olduğunu görüyoruz. Sivas turizmine ayrı bir renk, ayrı bir değer kattığını görüyoruz. İnsanların doğal ortamlara olan özlemini giderecek nezih bir alan, güvenli bir alan. Şehre yakın olması, ulaşımının kolay olması ayrı avantajlar. Tabi bu alanda genel olarak mesire alanı ancak etrafında farklı aktivitelerin, farklı programların yapılacağı bölümleri de biz projenin zenginleşmesi bakımından önemsiyoruz. Bu kapsamda da Yamaç Evleri Paşabahçe Mesire Alanına ayrı bir renk, ayrı bir değer kattığı kanaatindeyiz. İnşallah hedefine amacına ulaşır diye düşünüyoruz. Burası zaman içerisinde tam faaliyete geçtiğinde, inanıyorum ki dışarıdan çok çok fazla ilgi görecektir. Çünkü insanların bu tür alanları aradığını, özlediğini düşünüyoruz ve bunda da yanılmadığımız kanaatindeyiz. Buranın özel müşterileri olacak şehir dışından, ülke dışından özel programlar, özel turlar olacak. Biz bu inancı taşıyoruz ve şu ana kadar da bu yaklaşımımızda yanılmadığımızı görüyoruz" dedi.
'KAYAK MERKEZİ İLE ENTEGRE KULLANILABİLİR'
Paşabahçe'de şu anda toplam 24 yamaç evi bulunduğunu, bu sayının 40, 50 civarına ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Aydın, kentte bulunan kaplıca ve kayak merkezi ile entegre kullanılabilecek bir alan olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Sivas'ta Yıldız Dağı ayrı bir potansiyel, termal tesislerimiz, Sıcak Çermik ayrı bir potansiyel. Hatta Balıklı Kaplıca da entegre olabilir. Dolayısıyla bu projelerin her birinin diğeriyle entegre olabileceğini düşünmek lazım. İnsanlar burada konaklar, daha sonra akşama kadar gider, kızağını kayar gelir, tekrar konaklar. Aynı şekilde Sıcak Çermik'te konaklar, gider kızağını kayar gelir, tekrar konaklar. Bu bakımdan turizmi sadece bir alan olarak düşünmemek lazım. Birbirini etkileyen, destekleyen, tetikleyen unsurlar olarak görmek lazım. Bu açıdan baktığımızda yamaç evleri de hem termal turizmle, hem kayak turizmiyle entegre olabilecek bir çalışma diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Yamaç evlerinin bulunduğu alana, aynı mimari ile bir restoran ve sosyal tesisin de yapılacağı ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

'Hobbit Evleri' kışın da cazibe merkezi olacak'Hobbit Evleri' kışın da cazibe merkezi olacak'Hobbit Evleri' kışın da cazibe merkezi olacak'Hobbit Evleri' kışın da cazibe merkezi olacak

PARTNERDünyanın en kan donduran Selfie'sini görmeye hazır mısınız?Dünyanın en kan donduran Selfie'sini görmeye hazır mısınız?
Şemdinli'de kaymakam kar temizleme çalışmalarına katıldıŞemdinli'de kaymakam kar temizleme çalışmalarına katıldı
Kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nin esnafı çözüm bekliyorKapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nin esnafı çözüm bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Ceren Damar cinayetinin ardından YÖK harekete geçti

Üniversitedeki cinayetin ardından harekete geçildi

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Günlük burç yorumları 5 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

5 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı, iddia asılsız!

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.