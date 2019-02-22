HABER

'Hobbit Köyü' Sivas'ta hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

SİVAS Belediyesi'nce kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen 'Hobbit Köyü' misafirlerini ağırlamaya başladı.

'Hobbit Köyü' Sivas'ta hizmete açıldı

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS Belediyesi'nce kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen 'Hobbit Köyü' misafirlerini ağırlamaya başladı.
Sivas Belediyesi, John Ronald Reuel Tolkien'in kitabından Peter Jackson'ın sinemaya aktardığı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı karakter 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerin benzerini Paşabahçe Yamaç Evleri projesiyle hayata geçirdi. Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda ilk etapta 7 ev inşa edildi. Büyük ilgi gören evlerin sayısı etaplar halinde 24'e çıkarıldı. Yeni etap çalışmalarıyla birlikte bölgede mini bir 'Hobbit Köyü' kuruldu. Hobbit Köyü içerisinde yer alan 24 evin iç dekorasyonlarının tamamlanmasıyla evler ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo dahil 1 artı 1 olarak inşa edilen apart otel hizmeti veren evlere meraklılar yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonu rezervasyonları dolu olan 'Hobbit Köyü'nü gezmeye gelenler bol bol fotoğraf çektiriyor.
'YOĞUN TALEP VAR'
Evlerinin işletmeciliğini yapan Ramazan İlbaşı, özellikle yeni bölümün yoğun ilgi gördüğünü söyledi. İlbaşı, "Turizm açısından Sivas'a güzel bir hizmet oldu. Belediyemiz turizme güzel bir katkı sağladı. Mimari ve konaklama açısından hem yaz hem de kış turizmine uygun bir yer. Şu anda evlerimizin iç dekorasyonları bitti, müşterilerimizi ağırlıyoruz. İçleri bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Taleplerimiz şu anda üst düzeyde. Özellikle yurt dışından arayanlar çok fazla. Müşterilerimizin geri dönüşleri çok olumlu. Nevşehir, Kayseri, Tokat, Malatya gibi yakın illerden çok fazla rağbet görüyoruz. Yurt dışından Hollanda, Almanya gibi ülkelerden de çok fazla arayan ve gelen var" ifadelerini kullandı.
'Hobbit Köyü'nü gezmeye gelenler de çok beğendiklerini ve mutlaka içinde kalmak istediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

'Hobbit Köyü' Sivas'ta hizmete açıldı'Hobbit Köyü' Sivas'ta hizmete açıldı'Hobbit Köyü' Sivas'ta hizmete açıldı'Hobbit Köyü' Sivas'ta hizmete açıldı

Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
Dünyanın en yüksek yerleşimlerden Erzurum'da 'Solunum Zirvesi'Dünyanın en yüksek yerleşimlerden Erzurum'da 'Solunum Zirvesi'
TCG HEYBELİADA'dan Açık Deniz Petrol Platformu DEEPSEA METRO-1'e refakatTCG HEYBELİADA'dan Açık Deniz Petrol Platformu DEEPSEA METRO-1'e refakat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reyhanlı saldırısının firari sanıklarından Aykan Hamurcu yakalandı!

Aykan Hamurcu yakalandı!

65 milyon yıllık salyangozun boyutları hayrete düşürüyor

65 milyon yıllık salyangozun boyutları hayrete düşürüyor

AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Heyelan riski üzerine evler boşaltıldı

AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Diken üstündeler

Günlük burç yorumları 22 Şubat Cuma (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Çeşme açıklarında art arda depremler!

Çeşme açıklarında art arda depremler!

Korkunç! Bariyerlere ok gibi saplandı

Korkunç! Bariyerlere ok gibi saplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.