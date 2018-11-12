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Hobi amaçlı başladı, şimdi 4 milyon solucanla gübre üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:30 | Son Güncelleme

AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde yaşayan Gülistan Yıldırım (28), beynindeki tümörden kurtulmak için Aşık Veysel'in 'Kara Toprak' şiirinden etkilenip, 1,5 yıl önce hobi bahçesi kurdu.

Hobi amaçlı başladı, şimdi 4 milyon solucanla gübre üretiyor

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde yaşayan Gülistan Yıldırım (28), beynindeki tümörden kurtulmak için Aşık Veysel'in 'Kara Toprak' şiirinden etkilenip, 1,5 yıl önce hobi bahçesi kurdu. Yıldırım, bahçenin 20 metrekarelik alanında 10 bin liraya 140 bin solucanla gübre üretmeye başladı. Girişimcilik sertifikası da alan Yıldırım, eşinin desteğiyle şu an 120 metrekarelik alanda 4 milyon solucanla gübre üretiyor.
Ağaçören'de oturan, 3 çocuk annesi Gülistan Yıldırım, beynindeki tümör nedeniyle görmede zorluk çekmeye başladı. Aşık Veysel'in 'Kara Toprak' şiirinden etkilenen Yıldırım, hastalığını düşünmemek için evlerinin yakınında satın aldıkları arsaya hobi bahçesi yapmaya karar verdi. Yıldırım, hobi bahçesinin 20 metrekarelik alanında ise 10 bin liraya satın aldığı 140 bin solucanla gübre üretmeye başladı. Yıldırım, bu sırada Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi'nce (KOSGEB) düzenlenen girişimcilik kursularına katıldı. Kurs kapsamında Türkiye genelinde açılan proje yarışmasında 'solucan gübresi' projesiyle Aksaray birincisi seçilen Yıldırım, 3 bin liralık para ödülünü kazandı. Gülistan Yıldırım, inşaat işçisi eşi Ramazan Yıldırım (31) ile 120 metrekarelik alanda 4 milyon solucanla gübre üretiyor.
HOBİSİ, İŞE DÖNÜŞTÜ
Gülistan Yıldırım, bu işe 1,5 yıl önce hobi amaçlı başladığını belirterek, ''Beynimde tümör vardı. Artık bu tümör, gözlerimi körlüğe kadar ilerledi. Ben toprakla bütünleşmek istedim. Aşık Veysel'in 'İnsanı bir tek toprak zapt eder' sözlerinden etkilenip, ben de toprağa kavuşmak istedim. Toprağa dokunurken küçük bahçe yaptım. Bahçemde hobi olarak solucandan gübre üretmeye başladım. Solucanların beslenmesinden komşularımdan da destek aldım. Çay posaları, evsel atıklar hepsini solucanlara yediriyoruz. Bir nevi geri dönüşüm projesi oldu'' dedi.
4 milyon solucanla ürettiği gübre sayesinde ayda yaklaşık 3 bin lira gelir elde ettiğini anlatan Yıldırım, ''Hobi amaçlı başladım; ama artık ekmek kapım oldu. Hastalığımda atlattım. Solucan gübresini her kadında rahatlıkla üretebilir. Ağaçören’de birçok ahır boş duruyor. Onlara her türlü konuda destek olurum. 15- 20 kadın girişimciyle kuracağı kooperatifle Ağaçören ilçesinde daha kapsamlı ve büyük solunca gübresi üretme tesisi kurmayı hedefliyorum'' diye konuştu.
'EŞİM, BENİM HARÇLIĞIMI DA ÇIKARIYOR'
Ramazan Yıldırım da yaz aylarında inşaatlarda çalıştığını, kış aylarında da eşi Gülistan'a yardım ettiğini belirtti. Ramazan Yıldırım, eşinin kendi harçlığını çıkarıp, hastalığını düşünmemesi ve bir şeylerle uğraşması için başlattıkları gübre üretim işini artık ticaret boyutuna getirdiklerini kaydetti. Yıldırım, ''Ben solucan gübresi üretmeye başlarken eşim harçlığını çıkarsın, demiştim. Şimdi sağ olsun benim harçlığımı da çıkarıyor. Daha önce 10 bin liraya 140 bin solucan almıştık. Şimdi yeri büyültüp, solucan sayısını artırdık. Yaklaşık 60 bin lira yatırım yaptık. İlk başlarda ekonomik olarak güçlükler çektik; ama neredeyse yaptığımız yatırımı amorti etmeye başladı. Ben inşaat işçisiyim, kış aylarında çalışmıyorum. Eşime yardım ediyorum. Karı- koca yapılacak bir iş. Şu an gübreye talep fazla ve yetiştiremiyoruz. En çok sevindiğim konu da kendi çocuklarıma burası sayesinde organik ürün yetiştirip, yediriyorum'' dedi.

​FOTOĞRAFLI

Hobi amaçlı başladı, şimdi 4 milyon solucanla gübre üretiyorHobi amaçlı başladı, şimdi 4 milyon solucanla gübre üretiyorHobi amaçlı başladı, şimdi 4 milyon solucanla gübre üretiyorHobi amaçlı başladı, şimdi 4 milyon solucanla gübre üretiyor

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