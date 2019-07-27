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Hobi bahçeleri projesi için incelemelerde bulundular

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi Tarım Komisyonu üyeleri ve belediye yetkilileri, ailelerin çocuklarıyla birlikte şehir hayatı içerisinde doğal yaşamın keyfini çıkarabilmeleri ve sosyalleşebilmelerini sağlayabilmek amacıyla hobi bahçeleri projesi için inceleme ve değerlendirmelere başladı.Hobi bahçesi konusunda başarılı projeleri yerinde inceleyen Çorlu Belediyesi Tarım Komisyonu Üyeleri Mert Yılmaz ve Kemal Ergin, Emlak ve İstimlak Müdürü Ercan Leblebici ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli İnşaat Mühendisi İlker Akın, hobi bahçe uygulaması ile bölgede örnek teşkil eden Beylikdüzü Belediyesi’ni ziyaret etti.

Çorlu Belediyesi Tarım Komisyonu üyeleri ve belediye yetkilileri, ailelerin çocuklarıyla birlikte şehir hayatı içerisinde doğal yaşamın keyfini çıkarabilmeleri ve sosyalleşebilmelerini sağlayabilmek amacıyla hobi bahçeleri projesi için inceleme ve değerlendirmelere başladı.
Hobi bahçesi konusunda başarılı projeleri yerinde inceleyen Çorlu Belediyesi Tarım Komisyonu Üyeleri Mert Yılmaz ve Kemal Ergin, Emlak ve İstimlak Müdürü Ercan Leblebici ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli İnşaat Mühendisi İlker Akın, hobi bahçe uygulaması ile bölgede örnek teşkil eden Beylikdüzü Belediyesi’ni ziyaret etti. Çorlu Belediyesi heyeti ziyarette Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan, Meclis Üyeleri Nazife Figen Karahan, Aytekin Duriç, Engin Aşnaz, Emine İhtiyar ve Handan Öztürk, Park ve Bahçeler Şefi Çağrı Çebi, Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçeleri Sorumlusu Beyza Cengiz ile bir araya gelerek hobi bahçe projesi konusunda bilgiler alarak Beylikdüzü Belediyesi’nin "Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçeleri" projesini yerinde inceledi. Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Çorlu Belediye Meclisi ve Tarım Komisyonu Üyeleri Mert Yılmaz ve Kemal Ergin, Çorlu’da hayata geçirmeyi planladıkları ve özellikle şehirlerde yaşayan çocukların gelişimine ve sosyalleşmesine önemli katkılar sağlayan "Hobi Bahçeleri" projesi için çalışmalarını ve incelemeleri sürdürdüklerini belirterek Beylikdüzü Belediyesi’ne verdikleri destek ve bilgiler için teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

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