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Hobi bahçesinde şifa buldu 

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2018 17:14 | Son Güncelleme

MERSİN'in Mezitli ilçesinde boğazında nodül oluşumu teşhisi konulan Belgin Taş, belediyenin hobi bahçesinde sebze, meyve ve çiçek üretimi yaparak sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Hobi bahçesinde şifa buldu 

MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Mezitli ilçesinde boğazında nodül oluşumu teşhisi konulan Belgin Taş, belediyenin hobi bahçesinde sebze, meyve ve çiçek üretimi yaparak sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.
Hastalığın teşhisinin ardından Mezitli Belediyesi'nin hobi bahçelerinden yer talep eden Belgin Taş, kendisine tahsis edilen bahçede sebze, meyve ve çiçek üretmeye başladı. Taş, hobi bahçesinde geçen günlerinin ardından doktorunun kendisine, "Kemoterapi görmeniz gerekiyordu ama hastalığınızda mucize bir biçimde gerileme var. Şimdiye kadar ne yapıyorsanız aynı şeyi yapmaya devam edin" dediğini söyledi.
'YENİ DÜNYAYA MERHABA'
Yaşadıklarını anlatan Belgin Taş, "Burada o kadar huzurlu oluyorum ki, misafirlerimi buraya getiriyorum. Evi artık kapattım. Sabah erkenden geliyorum kahvem ve kitabımla. Gelecek misafirlerimi burada ağırlıyorum. Eski komşuluk ilişkilerini yeniden hayata geçirdik. Misafirlerim geldiği zaman ellerimle sebzelerimi topluyorum ve kendilerine sunuyorum. Kendimi yaylada gibi hissediyorum. Doğayla uğraşıyorum, kitabımı okuyorum. Her şeyden uzaklaşıyorum. Burası yüksek canavar binalar arasında kocaman bir vaha gibi. Sabah kapımı açıp çayımı ocağa koyduğumda, stresten uzak, mutlu ve yepyeni bir dünyaya 'merhaba' diyorum" ifadelerini kullandı.
EKONOMİK KATKI DA SUNUYOR
Hobi bahçesinin kendisine ekonomik olarak da katkı sunduğunu kaydeden Taş, "Domatesimi, biberimi, patlıcanımı üretiyor, turşumu, salçamı burada yapıyorum. Bana yeniden yaşama sevinci veren Başkanımız Neşet Tarhan'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sürekli ağlayan, kendisini kötü hisseden bir kişiyken, mutlu, geleceğe umutla bakan bir insan oldum. Her şeye rağmen hayatı sevmek gerektiğini bana yeniden hatırlattı" dedi.

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Hobi bahçesinde şifa buldu Hobi bahçesinde şifa buldu

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