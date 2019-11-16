Hobi bahçesinin elektrik maliyetine kızdı, enerji firması kurdu

ANKARA'da oturan İnan Yürek (33), 2011 yılında yeni yaptığı hobi bahçesi ve evini, elektrik şebekesine bağlatmak için dağıtım şirketine başvurdu. Çıkan yüksek maliyet nedeniyle bundan vazgeçen Yürek, alternatif enerji kaynaklarına yönelerek, yurtdışından getirdiği güneş panelleri ile kendi elektriğini üretti. Yürek, ardından bunu işe dönüştürüp, 44 ilde toplam 327 megavat gücünde güneş enerjisi santralleri kurdu.

Turizmcilikle uğraşan İnan Yürek, 2011 yılında Ankara Elmadağ'da yeni yaptığı hobi bahçesi ve evine, elekrik şebekesi çektirmek için dağıtım şirketine başvurdu. Yürek, çıkarılan yüksek maliyet nedeniyle bundan vazgeçip, alternatif enerji kaynaklarını araştırmaya başladı. Önce jeneratörü deneyen Yürek, yüksek ses ve gürültüden rahatsız olunca güneş enerji sistemine yöneldi. Sistemi kurmak için firmalarla görüşen Yürek, daha sonra bu işi kendisi yapmaya karar verdi. Yürek, yurt dışından getirdiği panelleri hobi bahçesine kurup, kendi elektriğini ürütmeye başladı. Bahçesine 10 kilovatlık bir sistem kuran Yürek, daha sonra Elmadağ'da başka bir bölgede 500 kilovatlık tesis ile elektrik üretmeye başladı.