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Hobi bahçesinin elektrik maliyetine kızdı, enerji firması kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 14:32 | Son Güncelleme

    ANKARA'da oturan İnan Yürek (33), 2011 yılında yeni yaptığı hobi bahçesi ve evini, elektrik şebekesine bağlatmak için dağıtım şirketine başvurdu.

ANKARA'da oturan İnan Yürek (33), 2011 yılında yeni yaptığı hobi bahçesi ve evini, elektrik şebekesine bağlatmak için dağıtım şirketine başvurdu. Çıkan yüksek maliyet nedeniyle bundan vazgeçen Yürek, alternatif enerji kaynaklarına yönelerek, yurtdışından getirdiği güneş panelleri ile kendi elektriğini üretti. Yürek, ardından bunu işe dönüştürüp, 44 ilde toplam 327 megavat gücünde güneş enerjisi santralleri kurdu.

Turizmcilikle uğraşan İnan Yürek, 2011 yılında Ankara Elmadağ'da yeni yaptığı hobi bahçesi ve evine, elekrik şebekesi çektirmek için dağıtım şirketine başvurdu. Yürek, çıkarılan yüksek maliyet nedeniyle bundan vazgeçip, alternatif enerji kaynaklarını araştırmaya başladı. Önce jeneratörü deneyen Yürek, yüksek ses ve gürültüden rahatsız olunca güneş enerji sistemine yöneldi. Sistemi kurmak için firmalarla görüşen Yürek, daha sonra bu işi kendisi yapmaya karar verdi. Yürek, yurt dışından getirdiği panelleri hobi bahçesine kurup, kendi elektriğini ürütmeye başladı. Bahçesine 10 kilovatlık bir sistem kuran Yürek, daha sonra Elmadağ'da başka bir bölgede 500 kilovatlık tesis ile elektrik üretmeye başladı.

Yürek, 2013 yılında çıkan torba yasayla yenilenebilir enerji kaynaklarının devlet eliyle teşvik edilmesiyle beraber hobisini işine dönüştürüp, kendi enerji firmasını kurdu. Ankara'da kurduğu güneş enerjisi santrallerine ilgi yoğun olunca, anahtar teslim projelerle Türkiye'nin dört bir tarafında santraller kurdu. Yürek şimdi 44 ilde irili ufaklı toplam 327 megavatlık enerji üreten santrallerden oluşan firmaya sahip.

'HOBİ BAHÇEMİZDE MUM YAKIYORDUK'

Ankara'da turizm işiyle uğraşırken enerji işine giren İnan Yürek, "Elmadağ’daki bahçemiz hobi bahçesi gibi bir yerdi. Bölge dağıtım şirketinden elektrik aboneliği istedik. Bölge dağıtım şirketi bizden çok afaki rakamlar talep etti ve bir çok problemle karşılaştık. Hobi bahçemizdeki evimizde eski usul mum yakmaya başladık. Jeneratörlerle bir yere kadar idare edebildik; ama sesi ve gürültüsü rahatsız etmeye başladı. Aslında dinlenmeye değilde rahatsız olmaya gidiyorduk oraya. Ben bu duruma çözüm ararken güneş enerjisini duydum ve merak sardım. Önce 10 kilovatlık bir sistemi denemek istedim. Konstrüksiyonunu ve panelini hazırladım. Yurt dışından panellerini sipariş ettim. O zaman bunları kendi başıma yaptım. Ama mevzuat çerçevesinde de çok sıkıntılarla karşılaştım" diye konuştu.

'MİLLİ ENERJİYİ SEVDİK'

Yürek, hobi bahçesine güneş enerjisi panellerini kurarken sistemi ve mevzuatı öğrendiğini anlatarak, "Proje aşamalarını öğrendikten sonra, birçok proje çizip yatırımcılarla birlikte değerlendirdik. Sektördeki açığı görerek, bu alana yöneldik. Milli enerjiyi sevdik, dışa bağımlılığı azaltmayı istedik. Kendimizin geliştirmediği hiç bir projeyi yapmadık. Tedarik noktasında hep yerli malını tercih ediyoruz. Adıyaman'da 47 megavata yakın enerji üreten tesis kurduk. Şimdi 44 ilde güneş enerjisi santrallerimiz var" dedi.

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