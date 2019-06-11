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Hobi diye başladı, şimdi ihracat yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:05 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Mehmet Çınar (55), hobi olarak başladığı arıcılığı meslek edindi.

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Mehmet Çınar (55), hobi olarak başladığı arıcılığı meslek edindi. 5 yıldır ana arı ve bal üretimi yapan Çınar, ürününü Çekya, Ukrayna ve Çerkezistan'a göndermeye başladı.

Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Çınar, 32 yıl boyunca çalıştığı beyaz eşya üretimi yapan fabrikadaki işinden 6 yıl önce emekli oldu. Şehir hayatından bunaldığı için yaşadığı il merkezinden doğduğu kırsal Emlakdere Mahallesi'ne döndü ve bir arkadaşından hobi amaçlı bir adet kovan arı satın aldı. Çınar'ın kovan sayısı her geçen gün artarak 160'a ulaştı. Ukrayna, Almanya ve İtalya'dan ana arı da getiren Çınar, hobi olarak başladığı işte üreticiliğe geçti. 5 yıldır ana arı ve bal üretimi yapan Çınar, ürününü Çekyai, Ukrayna ve Çerkezistan'a göndermeye başladı. Çınar, bir ana arının fiyatının 45-50 lira, bir kilo balın 100 lira, bir petek balın ise 150 lira olduğunu belirtti.

'TALEPLER OLDUKÇA YOĞUN'

Hedefinin ürettiği ana arıları ve balı markalaştırmak olduğunu belirterek, sektördeki devlet desteğinin artırılmasını isteyen Çınar, şöyle dedi: "Arkadaşımdan aldığım bir kovan bugün 160 kovan oldu. Ana arı üretmek kolay iş değil. Türkiye'de bunu yapanların sayısı oldukça az. Ben bunlardan birisiyim. Talep var ama iş zahmetli. Ben arılarımı ve balımı yurtdışına gönderiyorum. Talep oldukça yoğun, zaman zaman yetişemiyorum. Bizim amacımız; rekabet gücünü arttırmak, Türkiye'de kaliteli arı yetiştirmek ve buna bağlı olarak da daha fazla ihracat yapmak. Biz tamamen organik bal üretiyoruz. Hobi amaçlı başladığım işimde kendimi geliştirdim. Bundan sonra hedefim markalaşmak."

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