HABER

Hobi Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 15:42 | Son Güncelleme

Festivalde klasik otomobiller, motosikletler ve off-road araçları sergileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilki gerçekleştirilen Hobi Festivali başladı.

Cam Piramit'te açılışı yapılan festivalde klasik otomobiller, motosikletler ve off-road araçlar sergileniyor.

Kral Yolu olarak bilinen alanda sergilenen klasik araçlara ve klasik motosikletlere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe kırmızı renkte vosvos araçla katılan resim öğretmeni Barbaros Aksu, çocukluktan bu yana bu araçlara karşı ilgisi olduğunu, 1974 model arabayı iki yıl önce kızı için aldığını bildirdi.

İleri motor sürüş tekniklerinin anlatıldığı, akrobasi gösterilerinin yapıldığı festivalde, langırt turnuvası ve karavan hobisi anlatımı gibi etkinlikler yapılacak.

Yarın sonra erecek festivalde farklı etkinlikler düzenlenecek. Off-road araçları Antalya Yaşam Parkı içindeki ağaçlık alanda gösteri yapacak.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Neslican Tay’ın adı, Büyükçekmece Kitap Günleri’nde yaşayacakNeslican Tay’ın adı, Büyükçekmece Kitap Günleri’nde yaşayacak
Yüksekova'da terör mağduru aileler, evlerine kavuşuyorYüksekova'da terör mağduru aileler, evlerine kavuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi antika araba hobifest vosvos

En Çok Okunan Haberler

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Eşini öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman ve nerede defnedilecek?

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Antalya'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kına gecesinde dehşet! Gelinin yakınları damadı öldürdü, annesini ağır yaraladı

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

ABD ile ortak hava 6. devriyesi başladı

Türk ve ABD helikopterleri Suriye sınırında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.