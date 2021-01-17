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Hobi Olarak Başladı Gelir Kapısı Oldu

17.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Kurslara bıraktıkları çocuklarını bekleyen Diyarbakırlı bir grup kadın, boş zamanlarını değerlendirmek için oyuncak yapmaya karar verdi. Önce hobi olarak başladı, sonra kimi kadınlar için gelir kapısı oldu

Kurslara bıraktıkları çocuklarını bekleyen Diyarbakırlı bir grup kadın, boş zamanlarını değerlendirmek için oyuncak yapmaya karar verdi. Önce hobi olarak başladı, sonra kimi kadınlar için gelir kapısı oldu.

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Önce Çocuklar Derneği, kentteki çocuklar için değişik etkinlikler düzenleniyor. Çizgi film, animasyon gösterileri, kültür sanat etkinlikleri derneğin faaliyetleri arasında. Çocuklarını derneğe getiren kadınlar, etkinliklerin bitmesinin beklerken, boş oturmak yerine, bir şeyler yapmaya karar verdi. İşte Diyarbakır’dan başlayarak İngiltere’ye kadar uzanan el işi oyuncakların serüveni böyle başladı.

7 kadın, tığ, örgü ipi, tutkal, karton, tahta gibi malzemeler alarak işe girişti. Kadınlar örgü ipleriyle oyuncak örmeye başladı. Kimisi parmak kuklası yaptı, kimisi yerel kıyafetli bebekler. Hatta ünlü animasyon kahramanları yapan bile oldu. Bu çalışmayı gören başka kadınlar da gruba katılarak oyuncak yapmaya başladı.

7 kadının hobi olarak başlattığı çalışmaya katılanların sayısı kısa sürede 56’ya çıktı. Değişik temalarda onlarca oyuncak üreten kadınlar, bir süre sonra bunları pazarlamaya karar verdi. Kendilerine Nefel Kadın Kolektifi Koordinatörü adını veren kadınlar, ürünlerini sosyal medya üzerinden pazarlamaya başladı.

VOA Türkçe’ye konuşan Nefel Kadın Kolektifi Koordinatörü Arzu Sümer, hedeflerinin mağaza açmak olduğunu söyledi. Ürünlerinin İngiltere’deki bir mağazada da satılmaya başlandığını söyleyen Sümer, “Biz derneğin gönüllüleriydik. Çocuklarımız burada eğitim alıyorlardı. Bu süre zarfında biz de boş oturuyorduk. 5-6 saat boş oturuyorduk. Ne yapabiliriz diye düşündük. Böyle bir fikir sundum ben. Dernek başkanımız buna sıcak baktı. 7 kadınla başlattık bugün 56 kadına ulaştık. Şu anda 56 kadın da beraber çalışıyoruz. Evlerinde örgülerini örüyorlar, buradan malzeme alıyorlar, evlerine ekonomik katkıda bulunuyorlar. Bu 56 üyemizin bir kısmı hobi olarak yapıyorlar, bir kısmı profesyonel olarak yapıyorlar, bir kısmı da sadece evine katkı olması için yapıyor. Şu an sosyal medya üzerinden satıyoruz. Hedefimiz 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar gününde mağaza açmak. Yurtdışında da bağlantımız var. İngiltere'de organik oyuncak mağazası var, oraya gönderiyoruz. Orada satışını yapıp bize destek oluyorlar” dedi.

Kadınların kimisi dernek binasında çalışsa da bazıları da evinde oyuncak yapıyor. Önce Çocuklar Derneği Başkanı Cevahir Sadak Düzgün, boş zamanı değerlendirmek için başlasa da çalışmanın kadınlara gelir kapısı olduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Sadak Düzgün,” Kolektif 56 kişi, gönüllü olarak çalışan var en az 20 kişiyi derin yoksulluk içerisinde. Burayı güçlü tutabilirsek, düzenli bir ödeme yapabilirsek, biz onların hayatında da bir iyileştirme yapabiliriz. Bizim için en önemlisi şu, mesela bir üyemiz şöyle söyledi ‘burada düzenli üretirsem benim çocuğum çalışmaktan kurtulur’. Çocuk işçiliği ile mücadele etmek istiyorsak ekonomik olarak güçlendirmemiz lazım” diye konuştu.

Kadınların ürettiği kuklalardan bir bölümü de çocuklar için çekilen kısa animasyon filmlerde kullanılıyor.

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