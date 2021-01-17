Hobi Olarak Başladı Gelir Kapısı Oldu

Kurslara bıraktıkları çocuklarını bekleyen Diyarbakırlı bir grup kadın, boş zamanlarını değerlendirmek için oyuncak yapmaya karar verdi. Önce hobi olarak başladı, sonra kimi kadınlar için gelir kapısı oldu.

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Önce Çocuklar Derneği, kentteki çocuklar için değişik etkinlikler düzenleniyor. Çizgi film, animasyon gösterileri, kültür sanat etkinlikleri derneğin faaliyetleri arasında. Çocuklarını derneğe getiren kadınlar, etkinliklerin bitmesinin beklerken, boş oturmak yerine, bir şeyler yapmaya karar verdi. İşte Diyarbakır’dan başlayarak İngiltere’ye kadar uzanan el işi oyuncakların serüveni böyle başladı.

7 kadın, tığ, örgü ipi, tutkal, karton, tahta gibi malzemeler alarak işe girişti. Kadınlar örgü ipleriyle oyuncak örmeye başladı. Kimisi parmak kuklası yaptı, kimisi yerel kıyafetli bebekler. Hatta ünlü animasyon kahramanları yapan bile oldu. Bu çalışmayı gören başka kadınlar da gruba katılarak oyuncak yapmaya başladı.

7 kadının hobi olarak başlattığı çalışmaya katılanların sayısı kısa sürede 56’ya çıktı. Değişik temalarda onlarca oyuncak üreten kadınlar, bir süre sonra bunları pazarlamaya karar verdi. Kendilerine Nefel Kadın Kolektifi Koordinatörü adını veren kadınlar, ürünlerini sosyal medya üzerinden pazarlamaya başladı.